MacBook Neo : un SSD jusqu’à 8x plus lent que le nouveau MacBook Pro

Le MacBook Neo atteint un prix de départ particulièrement bas de 599 dollars, mais ce tarif implique forcément quelques compromis techniques. L’un des plus notables concerne la vitesse du SSD, nettement inférieure à celle des modèles Mac plus haut de gamme.

Des vitesses de stockage nettement inférieures

Selon un test réalisé par The Verge, les vitesses de lecture et d’écriture du SSD du MacBook Neo peuvent être jusqu’à huit fois plus lentes que celles des nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max.

Le site n’a pas précisé quel outil de benchmark a été utilisé pour mesurer ces performances, mais il pourrait s’agir du test Blackmagic Disk Speed Test ou d’AmorphousDiskMark, deux outils couramment utilisés pour ce type de mesure.

Voici une comparaison des vitesses de SSD observées par The Verge.

MacBook Neo (A18 Pro / 256 Go) : 1 735 Mo/s en lecture et 1 684 Mo/s en écriture

: 1 735 Mo/s en lecture et 1 684 Mo/s en écriture MacBook Air M1 (512 Go) : 3 422 Mo/s en lecture et 3 274 Mo/s en écriture

: 3 422 Mo/s en lecture et 3 274 Mo/s en écriture MacBook Air M5 (1 To) : 7 049 Mo/s en lecture et 7 480 Mo/s en écriture

: 7 049 Mo/s en lecture et 7 480 Mo/s en écriture MacBook Pro (M5 Max / 4 To) : 13,6 Go/s en lecture et 17,8 Go/s en écriture

Les vitesses du MacBook Pro proviennent d’un autre test publié par The Verge. Il faut toutefois noter que les capacités de stockage ne sont pas identiques entre les différentes machines, ce qui peut également influencer les performances.

Un impact limité pour la plupart des utilisateurs

Avec un SSD plus lent, les transferts de fichiers vers ou depuis le MacBook Neo peuvent prendre plus de temps.

Dans un exemple concret, le transfert d’un fichier de 100 Go pourrait prendre près d’une minute sur le MacBook Neo, contre environ 30 secondes sur le MacBook Air récent et seulement 7 à 8 secondes sur le dernier MacBook Pro.

Un SSD plus lent peut également influencer les performances globales du système, puisque les applications se lancent depuis le stockage et que macOS utilise parfois l’espace du SSD comme mémoire virtuelle lorsque les 8 Go de RAM sont saturés.

Malgré cela, les premiers tests du MacBook Neo indiquent que les performances générales restent très correctes pour l’usage auquel l’ordinateur est destiné.

Un compromis cohérent avec le positionnement du MacBook Neo

Dans la pratique, la majorité des utilisateurs qui achèteront un MacBook Neo ne se préoccupent probablement pas de la vitesse du SSD.

Pour un usage courant comme la navigation web, la bureautique ou le streaming, les différences de performances seront souvent imperceptibles.

Ces informations restent toutefois importantes pour les utilisateurs qui prêtent attention aux performances de stockage ou qui travaillent régulièrement avec des fichiers volumineux.

Le MacBook Neo est officiellement disponible depuis mercredi.