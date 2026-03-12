Le MacBook Neo 2 pourrait finalement ne pas avoir d’écran tactile

La deuxième génération du MacBook Neo pourrait finalement ne pas intégrer d’écran tactile, selon l’analyste de l’industrie Ming-Chi Kuo.

Un changement par rapport aux premières prévisions

Dans un rapport publié en septembre 2025, Ming-Chi Kuo avait correctement anticipé que le MacBook Neo entrerait en production de masse au quatrième trimestre 2025.

Il indiquait également à l’époque que le premier modèle ne disposerait pas d’écran tactile.

Dans ce même rapport, l’analyste estimait toutefois qu’Apple pourrait ajouter un écran tactile à la deuxième génération du MacBook Neo, attendue pour 2027.

Cependant, ses nouvelles analyses semblent désormais remettre en question cette possibilité.

Selon les dernières vérifications de Kuo auprès de la chaîne d’approvisionnement, Apple pourrait finalement renoncer à cette fonctionnalité pour le MacBook Neo 2.

« Neo 2 devait initialement intégrer un écran tactile afin de concurrencer les Chromebooks (dont plus de 50 % prennent en charge le tactile), mais mes dernières vérifications dans l’industrie suggèrent que Neo 2 pourrait finalement ne pas adopter cette technologie. »

Le premier Mac tactile pourrait être un MacBook Pro

Même si le MacBook Neo 2 n’adopte pas cette technologie, Apple travaillerait toujours sur son premier Mac doté d’un écran tactile.

Selon Ming-Chi Kuo, ce modèle pourrait arriver dès cette année, sous la forme d’un nouveau MacBook Pro haut de gamme équipé d’un écran OLED et d’un nouveau design.

De son côté, Mark Gurman de Bloomberg a récemment indiqué que cet ordinateur pourrait se positionner au-dessus des MacBook Pro actuels.

Il pourrait même adopter une nouvelle appellation, potentiellement « MacBook Ultra », afin de marquer sa place au sommet de la gamme.

Des ventes prometteuses pour le MacBook Neo

Le MacBook Neo de première génération vient tout juste d’être lancé, avec un prix de départ fixé à 599 dollars.

Ming-Chi Kuo indique que les volumes d’expédition devraient être légèrement inférieurs à ses prévisions initiales, mais rester très solides.

L’analyste estime que les livraisons devraient atteindre entre 4,5 et 5 millions d’unités, dont environ 2 à 2,5 millions au cours du premier semestre 2026.

Pour un seul modèle d’ordinateur portable, ces chiffres restent particulièrement impressionnants et montrent que le MacBook Neo pourrait trouver rapidement son public.