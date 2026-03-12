iPhone 18 Pro & Pro Max : les prix devraient rester stables cette année

Apple devrait maintenir les prix de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max au même niveau que la génération actuelle, selon l’analyste de l’industrie Ming-Chi Kuo.

Une stratégie tarifaire qui semble se confirmer

Dans un message publié sur X, Ming-Chi Kuo explique que la stratégie d’Apple consiste à tirer parti des turbulences du marché mondial des puces mémoire.

L’entreprise chercherait notamment à sécuriser l’approvisionnement en composants, absorber une partie de la hausse des coûts et gagner des parts de marché pendant que ses concurrents sont contraints d’augmenter leurs prix ou de réduire les caractéristiques de leurs appareils.

Selon Kuo, les prix annoncés pour l’iPhone 17e et le MacBook Neo, tous deux lancés à 599 dollars, illustrent cette stratégie.

Apple accepterait donc de réduire ses marges à court terme afin de rester compétitif sur certains segments du marché.

Apple veut éviter une hausse de prix malgré les coûts

Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué cette approche en janvier dernier.

Il affirmait alors qu’Apple cherchait à éviter autant que possible une augmentation des prix pour les modèles iPhone 18 Pro, malgré la hausse du coût des composants.

Les lancements récents semblent confirmer cette orientation.

D’autres analystes confirment cette prévision

L’analyste Jeff Pu de GF Securities partage également cette vision.

Dans un rapport publié le mois dernier, il expliquait que ses recherches sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple indiquent que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient conserver leurs prix de départ actuels.

Cela signifie un prix de départ de 1 099 dollars pour l’iPhone 18 Pro et de 1 199 dollars pour l’iPhone 18 Pro Max.

La hausse des prix de la mémoire reste un défi

La situation reste néanmoins complexe pour Apple.

Ces derniers mois, les prix de la mémoire DRAM et NAND ont fortement augmenté, notamment en raison de la demande massive liée à la construction d’infrastructures de serveurs dédiés à l’intelligence artificielle.

Ming-Chi Kuo souligne que les négociations d’Apple avec ses fournisseurs de mémoire ont lieu tous les trimestres, et non tous les six mois comme chez certains concurrents.

Ce système offre plus de flexibilité, mais expose également Apple à des fluctuations de prix plus fréquentes.

Un exemple récent de gestion des coûts

Un exemple de cette gestion des coûts est apparu récemment avec la configuration mémoire du Mac Studio.

La semaine dernière, Apple a supprimé l’option d’extension vers 512 Go de mémoire lors de l’achat de la machine, le maximum étant désormais 256 Go.

Par ailleurs, le prix de cette configuration a augmenté.

Auparavant, passer de 96 Go à 256 Go de mémoire sur la version M3 Ultra coûtait 1 600 dollars. Désormais, cette même mise à niveau est facturée 2 000 dollars, illustrant l’impact de la hausse des coûts des composants.