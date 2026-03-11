Tests de l’iPad Air M4 : un design familier, mais une puce plus rapide

Les premiers tests de l’iPad Air équipé de la puce M4 ont été publiés par plusieurs médias et chaînes YouTube, quelques jours avant la sortie officielle de l’appareil de ce mercredi.

Le nouvel iPad Air introduit la puce M4, 12 Go de mémoire, la puce réseau N1 pour le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, ainsi que le modem C1X d’Apple sur les modèles cellulaires. En dehors de ces améliorations internes, le reste de l’appareil reste très proche du modèle M3 lancé l’an dernier.

Un design qui évolue très peu depuis plusieurs années

De nombreux tests soulignent le caractère très progressif de cette mise à jour, l’iPad Air conservant un design presque inchangé depuis plusieurs générations.

L’appareil garde notamment son écran Liquid Retina 60 Hz et son bouton Touch ID, deux éléments présents depuis plusieurs années dans la gamme.

Tom’s Guide explique ainsi que le design de l’iPad Air a très peu évolué depuis 2020.

« Je n’irais pas jusqu’à dire que le design de l’iPad Air est figé, mais si vous remontez quelques générations, vous verrez que très peu de choses changent d’une année à l’autre. Le M4 Air adopte le même design que l’iPad Air lancé par Apple en 2020. Cela dit, c’est un excellent design : fin, léger, avec des bordures fines tout autour de l’écran. »

La puce M4 apporte un gain de performances notable

La principale évolution du nouvel iPad Air reste l’intégration de la puce M4, que les testeurs considèrent globalement comme sensiblement plus rapide que la puce M3 du modèle précédent.

Même si ce gain ne transforme pas complètement l’expérience d’utilisation, les tests de performance montrent une amélioration mesurable des résultats, aussi bien en mono-cœur qu’en multi-cœur.

Les benchmarks indiquent notamment une nette progression par rapport aux anciennes générations.

« Désormais équipé de la puce M4, l’iPad Air est légèrement plus rapide que le modèle M3 de l’an dernier. Dans nos tests de performance, il obtient des scores sensiblement plus élevés en mono-cœur et en multi-cœur, ainsi que dans les tests de fréquence d’image. La différence la plus notable apparaît surtout si l’on remonte de plusieurs générations : l’iPad Air M4 obtient presque deux fois le score du modèle M1 dans notre test Geekbench. »

De meilleures capacités pour les tâches liées à l’IA

Le site Mashable met en avant les progrès de la puce M4 dans les tâches liées à l’intelligence artificielle, notamment grâce au Neural Engine d’Apple.

Lors de tests réalisés avec différentes applications, plusieurs fonctions basées sur l’IA se sont révélées particulièrement rapides.

« J’ai essayé de tester ses capacités d’IA avec des applications comme les sous-titres automatiques de Final Cut Pro, la transcription de Dictaphone ou la génération d’images par IA dans CollaNote. Même avec le Wi-Fi et les données cellulaires désactivés, ces processus se sont exécutés presque instantanément et sans erreurs importantes. »

Certaines applications illustrent bien ces possibilités.

« Dans CollaNote, l’application de prise de notes populaire, vous pouvez utiliser le Magic Pen pour entourer un dessin et le transformer en véritable illustration. Enregistrer une note ou une interview avec Dictaphone permet d’obtenir une transcription précise d’une simple pression sur un bouton. Dans Pixelmator, vous pouvez améliorer la résolution des images ou supprimer l’arrière-plan des photos presque instantanément. »

« J’ai aussi l’impression de n’exploiter qu’une petite partie de ce que le Neural Engine de l’iPad Air peut faire, notamment avec les Raccourcis Apple et les modèles open source. »

Une version de la puce M4 légèrement moins puissante

Le site Gizmodo rappelle toutefois que la version de la puce M4 utilisée dans l’iPad Air n’est pas exactement la même que celle utilisée dans certains Mac.

La puce intégrée à la tablette est une version légèrement réduite, avec moins de cœurs que la version complète.

« L’iPad Air n’utilise pas exactement la même puce M4 que le MacBook Air M4. La version utilisée dans la tablette est une puce triée, ce qui signifie qu’elle possède moins de cœurs que la version maximale avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs. Apple a configuré la version de l’iPad Air avec un CPU 8 cœurs et un GPU 9 cœurs. En pratique, vous n’obtiendrez donc pas tout à fait les mêmes performances que sur un MacBook Air M4. Les performances sont également un peu plus faibles pour les tâches graphiques exigeantes, comme la modélisation 3D. »

Malgré cela, l’augmentation de la mémoire unifiée à 12 Go joue également un rôle important dans les performances.

« L’iPad Air M4 bénéficie probablement aussi de son passage à 12 Go de mémoire unifiée. C’est 4 Go de plus que le modèle M3. Cela améliore forcément les performances lorsque plusieurs applications sont ouvertes simultanément et contribue à de meilleures performances globales. »

De nouvelles puces réseau signées Apple

Les tests évoquent également l’intégration de nouvelles puces de connectivité développées par Apple, qui remplacent certaines solutions externes.

Le nouvel iPad Air utilise la puce N1 pour le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread, tandis que le modem C1X gère la connectivité cellulaire sur les modèles compatibles 5G.

Selon Engadget, ces changements ne modifient pas radicalement l’expérience d’utilisation, mais offrent des technologies réseau plus récentes et plus pérennes.

« L’autre changement principal concerne les puces réseau conçues par Apple. La N1 gère le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread, tandis que le C1X s’occupe de la connectivité cellulaire si vous choisissez un modèle 5G. Cela ne change pas fondamentalement l’expérience d’utilisation de l’iPad Air, mais disposer des protocoles Wi-Fi et Bluetooth les plus récents est un avantage pour l’avenir, peu importe le fabricant de la puce. Lors de mes tests, le C1X sur le réseau 5G de Verizon était extrêmement rapide dans les banlieues de Boston et ne semblait ni plus lent ni plus rapide que les autres appareils utilisant le même opérateur. Ce n’est pas un problème, car les autres appareils Apple que j’ai testés avec le C1X, comme l’iPad Pro, sont solides et fiables, ce qui reste le plus important. »