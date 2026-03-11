Shazam : la reconnaissance musicale arrive dans ChatGPT

ChatGPT peut désormais identifier une musique en cours de lecture grâce au service Shazam d’Apple. Cette nouvelle intégration permet aux utilisateurs de reconnaître un morceau directement depuis ChatGPT, sans quitter l’application.

Une reconnaissance musicale intégrée directement dans ChatGPT

Grâce à cette intégration, il est désormais possible d’identifier une chanson simplement en posant une question dans ChatGPT.

Les utilisateurs peuvent par exemple taper « Shazam, quelle est cette chanson ? », ce qui fait apparaître une interface “Tap to Shazam” permettant d’identifier immédiatement le morceau.

Cette fonctionnalité repose sur la technologie complète de reconnaissance musicale de Shazam, ce qui signifie que l’expérience est similaire à celle proposée dans l’application officielle sur les appareils Apple.

Les utilisateurs peuvent également écouter un extrait du morceau identifié directement dans l’interface de ChatGPT, sans avoir besoin d’ouvrir une autre application.

Comment activer Shazam dans ChatGPT

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut d’abord ajouter Shazam dans les paramètres de ChatGPT.

La procédure consiste à ouvrir les paramètres de l’application, puis à se rendre dans la section Apps, où il suffit de rechercher Shazam et de l’installer.

Une fois l’intégration activée, Shazam peut être utilisé directement dans une requête en commençant la phrase par « Shazam ».

Une fonction accessible sur toutes les plateformes

L’utilisation de Shazam dans ChatGPT ne nécessite pas l’installation de l’application Shazam.

La reconnaissance musicale peut donc être utilisée sur toutes les plateformes compatibles avec ChatGPT, ce qui rend la fonctionnalité accessible à un grand nombre d’utilisateurs.

Toutefois, si l’application Shazam est installée, les morceaux identifiés via ChatGPT seront automatiquement ajoutés à la bibliothèque Shazam de l’utilisateur, permettant de les retrouver facilement plus tard.

La nouvelle intégration est en cours de déploiement dans ChatGPT depuis lundi.