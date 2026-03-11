MacBook Pro : une « mise à niveau majeure » arrive d’ici début 2027

Selon l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Apple Ming-Chi Kuo, le MacBook Pro devrait bénéficier d’une mise à niveau majeure avec l’arrivée d’un écran OLED.

Un lancement attendu entre fin 2026 et début 2027

Dans un billet publié sur son blog, Ming-Chi Kuo indique que la nouvelle génération de MacBook Pro pourrait être lancée entre la fin de l’année 2026 et le début de l’année 2027.

L’une des évolutions les plus importantes serait l’adoption d’un écran OLED, une technologie qui offrirait une meilleure qualité d’image que les écrans LCD actuels avec rétroéclairage mini-LED.

Les écrans OLED présentent plusieurs avantages. Ils permettent notamment des couleurs plus vives, un contraste plus élevé et des angles de vision plus larges.

Selon le contenu affiché, ils peuvent également consommer moins d’énergie, ce qui peut contribuer à améliorer l’autonomie.

Plusieurs nouvelles fonctionnalités attendues

La prochaine génération de MacBook Pro devrait également intégrer de nombreuses autres améliorations matérielles.

Les rumeurs évoquent notamment un design plus fin, ainsi que l’arrivée d’un écran tactile sur Mac, une fonctionnalité que les utilisateurs attendent depuis longtemps.

Le futur ordinateur pourrait également adopter la Dynamic Island, inspirée de celle utilisée sur l’iPhone.

Côté performances, Apple préparerait de nouvelles puces M6 Pro et M6 Max, qui seraient fabriquées avec le procédé de gravure 2 nm de TSMC.

Certaines rumeurs indiquent aussi qu’Apple pourrait étendre l’utilisation de son modem C1X ou du futur modem C2 aux MacBook Pro, ce qui permettrait d’intégrer une connectivité cellulaire directement dans l’ordinateur.

Des prix probablement plus élevés

Avec toutes ces évolutions, une hausse des prix semble probable pour la prochaine génération de MacBook Pro.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un rapport récent suggère que le modèle équipé de l’écran OLED pourrait être commercialisé sous un nouveau nom : le MacBook Ultra.

Dans ce scénario, ce nouvel appareil se positionnerait au-dessus du MacBook Pro dans la gamme Apple, devenant ainsi l’ordinateur portable le plus haut de gamme de la marque.

L’écran OLED arriverait plus tard sur le MacBook Air

Ming-Chi Kuo estime également que le MacBook Air adoptera lui aussi un écran OLED, mais plus tard.

Selon lui, cette évolution n’arriverait qu’en 2028 ou 2029.

Apple vient tout juste de lancer de nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max, mais les utilisateurs qui attendent des changements plus importants pourraient avoir intérêt à patienter.

La dernière refonte majeure du MacBook Pro remonte à 2021, ce qui montre que ce type de transformation importante de la gamme ne se produit pas très souvent.