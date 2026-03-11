L’iPhone 17e est plus rapide que le MacBook Neo d’entrée de gamme

Apple s’apprête à lancer deux nouveaux appareils abordables : l’iPhone 17e et le MacBook Neo. Ces deux produits ont une particularité intéressante : ils utilisent des puces de la série A, historiquement réservées aux iPhone et aux iPad.

Des puces différentes entre les deux appareils

Le MacBook Neo est équipé de la puce A18 Pro, introduite pour la première fois dans les modèles iPhone 16 Pro. De son côté, l’iPhone 17e utilise la puce plus récente A19.

Grâce à cette nouvelle génération de processeur, l’iPhone 17e parvient logiquement à surpasser le MacBook Neo en performances CPU, alors même que les deux appareils sont vendus au même prix de départ de 599 dollars.

Les benchmarks donnent l’avantage à l’iPhone

Les premiers résultats Geekbench montrent que l’iPhone 17e obtient un score multi-cœur de 9 241, contre 8 668 pour le MacBook Neo.

L’écart se retrouve également dans les performances mono-cœur. L’iPhone 17e atteint un score de 3 607, tandis que le MacBook Neo obtient 3 461.

Les performances graphiques sont en revanche beaucoup plus proches entre les deux appareils. Dans les tests Metal, le MacBook Neo obtient des scores compris entre 30 000 et 31 400, alors que l’iPhone 17e atteint entre 31 000 et 31 600.

Une mémoire identique pour Apple Intelligence

Les deux appareils disposent de 8 Go de mémoire vive, ce qui correspond au minimum requis pour les fonctionnalités Apple Intelligence.

Sur un ordinateur portable, cette quantité peut sembler limitée. Pourtant, les premiers tests du MacBook Neo indiquent que 8 Go de RAM restent suffisants pour les tâches quotidiennes légères, comme la navigation web, la rédaction de documents ou l’utilisation d’applications simples.

Un Mac qui ressemble presque à un iPhone sous macOS

Le MacBook Neo est un appareil particulier dans la gamme Apple. Il s’agit en effet du premier Mac à utiliser une puce de la série A plutôt qu’une puce de la série M, habituellement utilisée dans les ordinateurs Apple.

Les résultats de benchmarks suggèrent que le MacBook Neo fonctionne presque comme un iPhone capable d’exécuter macOS.

Il sera donc intéressant d’observer le succès commercial de cet ordinateur, surtout lorsque l’on constate que ses performances CPU sont inférieures à celles de l’iPhone d’entrée de gamme d’Apple.