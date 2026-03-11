La nouvelle Apple TV 4K et le nouvel HomePod attendus avec la prochaine version de Siri

Apple disposerait déjà d’une nouvelle Apple TV 4K et d’un nouveau HomePod prêts à être lancés, mais leur sortie pourrait dépendre du déploiement de la nouvelle version de Siri, selon les informations de Bloomberg et de Mark Gurman.

Des produits liés aux nouvelles fonctions d’intelligence artificielle

Dans un rapport consacré au lancement prévu en septembre des nouvelles capacités de Siri, Mark Gurman explique que les prochains modèles d’Apple TV et de HomePod seraient étroitement liés aux nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Selon lui, ces appareils sont conçus pour fonctionner avec les nouvelles fonctions d’Apple Intelligence intégrées à Siri.

Apple travaillerait notamment sur un hub domestique connecté reposant sur cette nouvelle version de Siri, ce qui expliquerait pourquoi plusieurs produits liés à la maison connectée pourraient être lancés en même temps.

Des rumeurs persistantes depuis 2024

Des rumeurs autour d’un nouveau HomePod mini et d’une Apple TV 4K mise à jour circulent déjà depuis 2024.

En 2025, Mark Gurman avait indiqué à plusieurs reprises qu’Apple visait un lancement avant la fin de l’année, mais aucun de ces appareils n’a finalement été présenté.

De plus, aucune annonce concernant ces produits n’a été faite lors de l’événement Apple du début de l’année 2026, qui a pourtant vu arriver plusieurs nouveaux appareils comme l’iPhone 17e, le MacBook Neo et d’autres produits.

Cette absence renforce l’idée que leur lancement pourrait être repoussé jusqu’à ce que la nouvelle version de Siri soit prête.

Le nouveau Siri repoussé à iOS 27

Apple prévoyait initialement d’introduire la nouvelle version de Siri basée sur Apple Intelligence avec iOS 26.4.

Cependant, le projet a été repoussé car l’assistant vocal ne fonctionnerait pas encore de manière suffisamment fiable.

Apple viserait désormais un lancement complet des nouvelles fonctionnalités de Siri avec iOS 27, qui devrait accompagner la sortie de l’iPhone 18 Pro.

Il reste toutefois possible que certaines fonctionnalités apparaissent plus tôt, par exemple dans une mise à jour iOS 26.5 avant le mois de septembre.

Des mises à jour matérielles attendues

Dans son analyse, Mark Gurman évoque un nouveau “HomePod”, sans préciser explicitement s’il s’agit du modèle mini.

Dans ses rapports précédents, il affirmait pourtant qu’un nouveau HomePod mini était déjà prêt à être lancé. Il n’est donc pas encore certain si Apple prévoit également une mise à jour du HomePod classique ou uniquement du modèle compact.

Du côté de l’Apple TV, le modèle Apple TV 4K n’a pas été renouvelé depuis 2022.

Les rumeurs évoquent l’intégration de la puce A17 Pro ainsi que de la puce réseau N1 d’Apple, sans changement majeur du design.

La puce A17 Pro est capable de prendre en charge les fonctionnalités Apple Intelligence, et elle a déjà été utilisée dans l’iPhone 15 Pro et l’iPad mini.

Concernant le HomePod mini, il pourrait adopter une puce plus récente dérivée de l’Apple Watch, ainsi que la puce N1 et une nouvelle version de la puce Ultra Wideband (UWB) pour améliorer la connectivité avec les autres appareils Apple.