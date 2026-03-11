iPhone 18 Pro Max : découvrez son épaisseur et son poids attendus

Les premières informations concernant l’épaisseur et le poids de l’iPhone 18 Pro Max commencent à circuler, suggérant que le futur smartphone haut de gamme d’Apple pourrait être légèrement plus épais et plus lourd que son prédécesseur.

Ces informations proviennent du leaker réputé Ice Universe, actif sur Weibo et souvent fiable lorsqu’il s’agit de rumeurs liées aux smartphones.

Un iPhone légèrement plus épais

Selon Ice Universe, l’iPhone 18 Pro Max mesurerait environ 8,8 mm d’épaisseur, contre 8,75 mm pour l’iPhone 17 Pro Max.

La différence reste très faible, mais elle confirme une tendance à l’augmentation progressive de l’épaisseur du modèle le plus haut de gamme d’Apple.

Cette information rejoint une rumeur apparue l’an dernier, selon laquelle des changements matériels dans l’iPhone 18 Pro Max pourraient en faire l’iPhone le plus lourd jamais lancé par Apple.

Un poids qui pourrait dépasser les 240 grammes

En novembre dernier, le leaker Instant Digital avait déjà affirmé que le châssis de l’iPhone 18 Pro Max serait légèrement plus épais que celui de l’iPhone 17 Pro Max.

Selon lui, le poids de l’appareil pourrait dépasser les 240 grammes, ce qui en ferait l’iPhone le plus lourd depuis l’iPhone 14 Pro Max. Cette augmentation pourrait toutefois avoir un avantage important pour les utilisateurs.

Une batterie plus grande pour améliorer l’autonomie

Un autre leaker basé sur Weibo, Digital Chat Station, affirme que l’iPhone 18 Pro Max pourrait intégrer une batterie plus grande.

La capacité annoncée se situerait entre 5 100 et 5 200 mAh, contre 5 088 mAh pour la version eSIM de l’iPhone 17 Pro Max.

Une batterie plus grande pourrait permettre d’améliorer encore l’autonomie du modèle Pro Max, déjà réputé pour sa durée d’utilisation élevée.

Un écran toujours aussi grand

Malgré ces évolutions matérielles, Apple ne devrait pas modifier la taille de l’écran de l’iPhone 18 Pro Max. Le smartphone conserverait un écran de 6,9 pouces, identique à celui du modèle actuel.

Plusieurs nouveautés attendues sur la gamme iPhone 18 Pro

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être lancés plus tard cette année. Plusieurs améliorations seraient prévues, notamment une Dynamic Island plus petite, le modem C2, ainsi qu’un bouton Camera Control simplifié.

La caméra principale pourrait également bénéficier d’une ouverture variable, une évolution qui permettrait d’améliorer la gestion de la lumière et la profondeur de champ lors de la prise de photos.