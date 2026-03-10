L’iPhone 18e déjà finalisé par Apple ?

Apple aurait déjà finalisé les plans de son prochain iPhone d’entrée de gamme, l’iPhone 18e, selon les informations d’un leaker connu.

Apple aurait déjà verrouillé l’iPhone 18e

D’après une nouvelle publication de l’utilisateur Weibo « Fixed Focus Digital », Apple aurait déjà arrêté les grandes lignes de l’iPhone 18e.

Cette information est notable, car l’iPhone 17e n’a même pas encore été lancé officiellement. Cela montre à quel point Apple planifie le développement de ses produits plusieurs années à l’avance, notamment pour les modèles d’entrée de gamme de la gamme iPhone.

Ce que l’on sait déjà sur la génération actuelle

L’iPhone 17e, qui arrive sur le marché cette semaine, propose déjà plusieurs améliorations importantes par rapport à son prédécesseur.

Le smartphone intègre notamment la puce A19, le modem C1X d’Apple, la compatibilité MagSafe et un stockage de base porté à 256 Go.

Ces évolutions montrent qu’Apple continue d’améliorer progressivement les capacités de son iPhone le plus abordable, tout en conservant un positionnement tarifaire relativement accessible dans la gamme.

Les premières rumeurs sur l’iPhone 18e

Pour l’instant, très peu d’informations ont filtré concernant les caractéristiques de l’iPhone 18e.

Il semble toutefois très probable que l’appareil soit équipé de la future puce A20, qui devrait succéder à la puce A19 introduite avec la génération actuelle.

Une autre nouveauté possible serait l’arrivée de la Dynamic Island sur ce modèle. Cette fonctionnalité avait déjà été évoquée dans certaines rumeurs autour de l’iPhone 17e, et Apple a souvent tendance à faire descendre progressivement certaines technologies des modèles premium vers les modèles d’entrée de gamme.

Une sortie attendue en 2027

Selon les rumeurs actuelles, l’iPhone 18e serait lancé au printemps 2027, en même temps que l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2.

Pendant ce temps, l’iPhone 17e doit être commercialisé dans les prochains jours, marquant une nouvelle étape dans la stratégie d’Apple pour ses iPhone plus accessibles.