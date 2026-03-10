Le « HomePad » d’Apple pourrait entre autres proposer une fixation murale magnétique

Le futur hub domestique connecté d’Apple, surnommé « HomePad », pourrait proposer un système de fixation murale magnétique ainsi que plusieurs autres fonctionnalités, selon le leaker et collectionneur de prototypes Kosutami.

Une fixation murale magnétique inspirée de MagSafe

Dans une publication récente sur X, Kosutami explique qu’un prototype du HomePad serait équipé d’un système permettant de se fixer au mur grâce à un mécanisme magnétique similaire à MagSafe.

Ce prototype intégrerait également une fonction d’intégration avec une sonnette connectée, ce qui renforcerait son rôle de centre de contrôle pour la maison intelligente.

Selon la source, l’appareil reposerait fortement sur Apple Intelligence pour ses fonctionnalités, et le leaker affirme avoir pu voir ce prototype en personne.

Un hub central pour la maison connectée

Apple travaillerait sur cet appareil depuis plusieurs années, avec l’objectif d’en faire un point central pour piloter les accessoires domotiques et accéder rapidement à différentes informations.

Le HomePad pourrait ainsi permettre de contrôler les appareils de la maison connectée, écouter de la musique ou des podcasts, passer des appels vidéo et consulter des informations rapides comme la météo ou les événements du calendrier.

L’appareil serait doté d’un écran carré de 7 pouces, accompagné d’une caméra frontale pour les appels vidéo et les interactions avec l’utilisateur.

Un nom encore incertain

Kosutami a également indiqué à MacRumors que le nom « HomePad » serait actuellement utilisé en interne chez Apple.

Cependant, il n’est pas certain que ce soit le nom commercial qui sera retenu lors du lancement du produit.

Apple pourrait donc choisir une autre appellation au moment de la présentation officielle.

Un lancement repoussé à 2026

Plus tôt cette semaine, le même leaker a affirmé que le HomePad serait désormais attendu pour l’automne 2026.

Cette période correspond à la fenêtre de lancement la plus importante pour Apple, généralement comprise entre septembre et décembre.

À l’origine, l’appareil devait être lancé au début de l’année 2025, mais les retards liés au développement d’Apple Intelligence auraient repoussé son calendrier.

La sortie a d’abord été décalée au début de 2026, avant d’être repoussée une nouvelle fois à l’automne.

Si ce calendrier se confirme, le HomePad pourrait être dévoilé en même temps que l’iPhone 18 Pro en septembre, ou aux côtés des MacBook Pro redessinés attendus en octobre.