Apple préparerait un MacBook Ultra avec écran tactile et prix plus élevé

Apple travaillerait sur un tout nouveau modèle baptisé « MacBook Ultra », qui proposerait un écran OLED, une interface tactile et un positionnement encore plus haut de gamme, selon les informations de Bloomberg et de Mark Gurman.

Un nouveau MacBook au sommet de la gamme

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman explique qu’Apple préparerait une nouvelle catégorie d’ordinateur portable, différente du MacBook Pro.

Jusqu’à présent, de nombreuses rumeurs évoquaient un MacBook Pro équipé d’un écran OLED, d’un écran tactile et d’un design plus fin, attendu pour le quatrième trimestre 2026.

Cependant, Gurman indique désormais que ces caractéristiques pourraient en réalité concerner un tout nouveau modèle, et non une simple évolution du MacBook Pro.

Ce futur ordinateur serait un MacBook Ultra, conçu pour se positionner au-dessus des MacBook Pro actuels équipés des puces M5 Pro et M5 Max.

Autrement dit, il ne remplacerait pas les MacBook Pro actuels, mais viendrait s’ajouter au sommet de la gamme.

Un écran OLED et le premier Mac tactile

Le MacBook Ultra devrait introduire plusieurs nouveautés majeures pour les ordinateurs Apple.

La première serait un écran OLED, une technologie déjà adoptée par Apple sur certains produits récents.

La seconde serait l’arrivée d’un écran tactile sur Mac, une fonctionnalité longtemps évitée par Apple mais qui semble désormais envisagée.

Cette évolution pourrait marquer une transformation importante de l’expérience utilisateur sur macOS, en permettant d’utiliser l’écran aussi bien au toucher qu’avec le trackpad ou la souris.

Un prix nettement plus élevé

L’introduction de l’écran OLED pourrait également entraîner une hausse importante du prix du MacBook Ultra.

Mark Gurman rappelle qu’Apple a déjà appliqué ce type de stratégie par le passé. Lorsque l’entreprise a introduit les écrans OLED sur l’iPhone X en 2017 puis sur l’iPad Pro en 2024, les prix ont augmenté d’environ 20 %.

Si Apple applique une stratégie similaire sur les Mac, le MacBook Ultra pourrait être sensiblement plus cher que les MacBook Pro actuels, renforçant son positionnement premium.

Cette approche permettrait également de faire évoluer la gamme MacBook vers des segments encore plus haut de gamme.

Une stratégie de gamme plus large chez Apple

Selon Gurman, ce nouveau modèle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à multiplier les niveaux de prix dans la gamme Apple.

L’entreprise propose désormais des appareils beaucoup plus abordables, comme le MacBook Neo lancé à 599 dollars, conçu pour concurrencer les ordinateurs Windows et les Chromebooks d’entrée de gamme.

Parallèlement, Apple développe des produits toujours plus premium, destinés aux utilisateurs prêts à payer davantage pour des technologies avancées.

Cette stratégie devrait continuer avec le premier iPhone pliable, attendu avec un prix proche de 2 000 dollars, ainsi que de nouveaux AirPods positionnés au-dessus des AirPods Pro.

Ces produits pourraient même adopter le nom « Ultra », devenant potentiellement l’iPhone Ultra et les AirPods Ultra.

Un nom encore incertain

Même si le nom MacBook Ultra circule actuellement dans les rumeurs, Apple n’a pas encore confirmé l’appellation finale.

Mark Gurman souligne que l’entreprise pourrait conserver le nom traditionnel MacBook Pro, même pour ce nouveau modèle.

Cependant, le nom MacBook Ultra permettrait de mieux signaler qu’il s’agit du modèle le plus haut de gamme de la gamme.

Selon les informations actuelles, le lancement de cet ordinateur pourrait intervenir vers la fin de l’année.