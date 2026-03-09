Plusieurs nouveaux Mac encore attendus chez Apple en 2026

Apple prévoirait d’autres mises à jour de sa gamme Mac d’ici la fin de l’année 2026, selon les informations de Bloomberg et de Mark Gurman.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman explique que les annonces récentes ne représentent qu’une partie du renouvellement prévu pour les Mac cette année.

Apple a déjà dévoilé le MacBook Air avec puce M5, ainsi que les MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max, mais plusieurs autres modèles devraient encore arriver pour compléter la gamme.

Mac Studio, iMac et Mac mini attendus

Parmi les prochains produits attendus figure une nouvelle version du Mac Studio, que Gurman prévoit vers le milieu de l’année 2026.

Après ce lancement, Apple devrait également mettre à jour l’iMac et le Mac mini.

Selon les informations disponibles, le Mac Studio et le Mac mini conserveraient exactement le même design que les modèles actuels.

En revanche, l’iMac 2026 bénéficierait d’une nouvelle palette de couleurs, ce qui marquerait une évolution esthétique notable pour l’ordinateur tout-en-un d’Apple.

Un MacBook haut de gamme avec écran tactile

Apple préparerait également un nouveau MacBook très haut de gamme, qui pourrait s’appeler MacBook Ultra.

Ce modèle serait attendu vers la fin de l’année 2026 et proposerait deux nouveautés majeures pour la gamme Mac :

le premier écran tactile sur un Mac

un écran OLED

Ces évolutions pourraient marquer une transformation importante de la gamme MacBook, en rapprochant certaines interactions de celles d’un iPad.

Les puces attendues dans les prochains Mac

Même si Mark Gurman n’a pas évoqué directement les puces utilisées, plusieurs hypothèses semblent logiques au vu de la stratégie actuelle d’Apple.

Le futur Mac Studio pourrait embarquer la puce M5 Max, accompagnée d’une puce M4 Ultra ou M5 Ultra pour les configurations les plus puissantes.

De son côté, le Mac mini devrait être proposé avec les puces M5 et M5 Pro, tandis que l’iMac devrait presque certainement adopter la puce M5.