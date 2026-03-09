Apple pourrait lancer 3 nouveaux appareils « Ultra » cette année

Apple préparerait au moins trois nouveaux appareils de catégorie « Ultra » pour cette année, selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman.

Une stratégie orientée vers le très haut de gamme

Dans sa newsletter Power On, Gurman explique que l’entrée de gamme des produits Apple est désormais bien couverte. Des appareils comme l’Apple Watch SE, l’iPad 11 ou encore le MacBook Neo occupent déjà ce segment.

Selon lui, une évolution plus importante est en cours vers des produits beaucoup plus haut de gamme, positionnés dans une catégorie « Ultra ». Apple préparerait ainsi au moins trois nouveaux appareils de ce type cette année.

iPhone Ultra : un iPhone pliable très haut de gamme

Le premier appareil serait un iPhone Ultra, qui correspondrait au premier iPhone pliable d’Apple. Ce modèle pourrait coûter environ 2000 dollars, avec un grand écran interne pliable et des capteurs intégrés sous l’écran.

Selon Gurman, ce produit pourrait éclipser le reste de la gamme iPhone.

AirPods Ultra : des écouteurs avec caméras

Apple travaillerait également sur des AirPods Ultra, positionnés au-dessus des AirPods Pro actuels dans la gamme.

Ces nouveaux écouteurs pourraient intégrer de petites caméras capables d’analyser l’environnement, afin d’alimenter les fonctionnalités Visual Intelligence utilisées par Siri.

MacBook Ultra : un ordinateur encore plus premium

Le troisième produit serait un MacBook Ultra, qui proposerait un écran OLED tactile. Cette évolution pourrait faire augmenter le prix global de la machine d’environ 20 %.

Ce modèle ne remplacerait pas les MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max, mais se positionnerait au-dessus dans la gamme.

Le nom « Ultra » n’est pas garanti

Mark Gurman précise toutefois qu’Apple n’utilisera peut-être pas systématiquement l’appellation « Ultra » pour ces produits, même si ce nom devient de plus en plus courant dans la gamme.

Apple propose déjà des puces Ultra dans la série M, ainsi que l’Apple Watch Ultra et CarPlay Ultra. En revanche, l’entreprise n’a pas utilisé ce nom pour le nouveau Studio Display XDR.

Une future gamme « super premium »

À plus long terme, Gurman estime qu’Apple pourrait étendre cette stratégie « super premium » à d’autres produits.

Cela pourrait inclure un iPad haut de gamme doté d’un écran OLED pliable, ainsi qu’un iMac plus puissant équipé d’un écran plus grand.