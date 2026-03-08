MacBook Air M5 : voici le gain de performances face au M4

Nous savons désormais à quel point le nouveau MacBook Air équipé de la puce M5 est plus rapide que le modèle précédent doté de la puce M4, grâce à un test Geekbench 6 partagé par Lance Ulanoff de TechRadar.

Cela dit, le résultat n’est pas particulièrement surprenant, puisque le MacBook Pro 14 pouces et l’iPad Pro avaient déjà été mis à jour avec la puce M5 l’an dernier.

Un gain de performances d’environ 15 %

Lance Ulanoff a exécuté le benchmark Geekbench sur un MacBook Air équipé d’une puce M5 avec un CPU à 10 cœurs.

L’ordinateur portable a obtenu un score de 17 073 en performance CPU multi-cœurs.

À titre de comparaison, le MacBook Air équipé de la puce M4 affiche un score moyen de 14 731 dans le même test.

Cela signifie que le nouveau MacBook Air avec puce M5 est jusqu’à 15 % plus rapide que la génération précédente.

Ce résultat correspond exactement aux gains de performances annoncés par Apple lors de la présentation de la puce M5 en octobre, ce qui était donc largement attendu.

Des performances supérieures au MacBook Pro M3 Pro

Selon la base de données Geekbench, le MacBook Air équipé de la puce M5 est également jusqu’à 16 % plus rapide que le MacBook Pro doté de la puce M3 Pro, sorti il y a quelques années.

En revanche, il reste moins performant que les MacBook Pro équipés des puces M4 Pro et des modèles plus récents.

Comparaison des performances Geekbench

Voici une comparaison des scores CPU multi-cœurs Geekbench 6 pour plusieurs Mac (avec le nombre maximal de cœurs CPU disponible pour chaque puce) :

MacBook Pro (M5 Max) : 29 233

: 29 233 Mac Studio (M3 Ultra) : 27 726

: 27 726 MacBook Pro (M4 Max) : 25 702

: 25 702 MacBook Pro (M4 Pro) : 22 490

: 22 490 MacBook Pro (M3 Max) : 20 960

: 20 960 MacBook Air (M5) : 17 073

: 17 073 MacBook Pro (M3 Pro) : 15 260

: 15 260 MacBook Pro (M2 Max) : 14 740

: 14 740 MacBook Air (M4) : 14 731

: 14 731 MacBook Pro (M2 Pro) : 14 451

: 14 451 MacBook Pro (M1 Max) : 12 345

: 12 345 MacBook Pro (M1 Pro) : 12 345

: 12 345 MacBook Air (M3) : 12 020

: 12 020 MacBook Air (M2) : 9 709

: 9 709 MacBook Neo (A18 Pro) : 8 668

: 8 668 MacBook Air (M1) : 8 342

Le nouveau MacBook Air est disponible en précommande dès maintenant, avec un lancement prévu le mercredi 11 mars.

Pour davantage de résultats, vous pouvez également consulter les benchmarks du MacBook Pro équipé de la puce M5 Max ainsi que ceux du MacBook Neo avec la puce A18 Pro.