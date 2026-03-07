iPhone 17e : les benchmarks révèlent les performances de la puce A19

Les premiers benchmarks de l’iPhone 17e sont apparus aujourd’hui dans la base de données Geekbench 6, offrant un premier aperçu des performances de la puce A19.

Des performances CPU presque identiques à l’iPhone 17

En performance CPU multi-cœurs, le meilleur score obtenu par l’iPhone 17e atteint 9 241 points.

Comme prévu, ce résultat est presque identique à celui de l’iPhone 17 standard, également équipé de la puce A19, qui affiche un score moyen de 9 249 points.

Ces résultats confirment que les deux modèles offrent des performances processeur très proches.

Une petite différence côté GPU

Il existe toutefois une légère différence technique entre les deux appareils.

L’iPhone 17e dispose d’un GPU à 4 cœurs, tandis que l’iPhone 17 possède un GPU à 5 cœurs.

Avec un cœur graphique en moins, l’iPhone 17e affiche des performances graphiques légèrement inférieures.

Dans les premiers tests Geekbench, le smartphone obtient des scores Metal compris entre 31 000 et 31 500, contre environ 37 000 pour l’iPhone 17.

Dans la pratique, la plupart des utilisateurs ne devraient pas remarquer de différence significative en utilisation réelle.

Il faut également rappeler que l’iPhone 16e de génération précédente possédait déjà un GPU à 4 cœurs avec sa puce A18.

Comparaison des performances CPU

Voici une comparaison des scores CPU multi-cœurs sur Geekbench pour plusieurs modèles d’iPhone :

iPhone 17 Pro (A19 Pro) : 9 805

: 9 805 iPhone 17 (A19) : 9 249

: 9 249 iPhone 17e (A19) : 9 241

: 9 241 iPhone 16 Pro (A18 Pro) : 8 625

: 8 625 iPhone 16e (A18) : 7 977

: 7 977 iPhone 15 Pro (A17 Pro) : 7 199

Les nouveautés de l’iPhone 17e

L’iPhone 17e conserve globalement le même design que l’iPhone 16e, mais apporte plusieurs améliorations importantes.

Parmi les principales nouveautés figurent la puce A19, la compatibilité MagSafe pour la recharge et les accessoires magnétiques, le modem C1X de deuxième génération pour une 5G plus rapide, ainsi que un stockage de base doublé à 256 Go.

Aux États-Unis, l’iPhone 17e est proposé à partir de 599 dollars, soit le même prix de départ que l’iPhone 16e.

Les précommandes ont débuté le 4 mars, et la commercialisation est prévue le 11 mars.