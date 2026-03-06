Les nouveaux Apple TV et HomePod mini toujours absents, voici pourquoi

Cette semaine, Apple a présenté sept nouveaux produits, allant de l’iPhone 17e au MacBook Neo. Cependant, les nouvelles versions de l’Apple TV et du HomePod mini n’étaient pas au programme.

Pourtant, les rumeurs autour de ces deux appareils circulent depuis fin 2024, ce qui amène certains utilisateurs à se demander pourquoi Apple ne les a toujours pas lancés. La réponse pourrait être liée à Siri.

Le retard serait lié à la nouvelle version de Siri

En septembre, Bloomberg et son journaliste Mark Gurman ont indiqué que les prochaines Apple TV et HomePod mini devraient intégrer une version plus personnalisée de Siri, alimentée par Apple Intelligence.

Apple avait initialement prévu de lancer cette nouvelle version de Siri l’an dernier, mais le projet a été repoussé. Les Apple TV et HomePod mini de nouvelle génération pourraient donc être retardés pour cette raison.

Le hub domotique d’Apple, dont les rumeurs circulent depuis longtemps, pourrait également être bloqué par ce retard lié à Siri.

Apple a déjà commencé à lancer certains nouveaux produits compatibles avec cette future version de Siri, mais celle-ci devrait devenir une fonctionnalité centrale du futur hub domestique d’Apple, ainsi que des prochaines Apple TV et HomePod mini.

Il est donc possible qu’Apple annonce plusieurs nouveaux produits dédiés à la maison connectée en même temps que cette nouvelle version de Siri.

Une nouvelle Siri attendue cette année

En janvier, Apple et Google ont annoncé que Gemini aidera à alimenter certaines futures fonctionnalités d’Apple Intelligence, y compris une version plus personnalisée de Siri prévue pour cette année.

Apple n’a toutefois pas encore donné de calendrier précis.

Selon Gurman, ces nouvelles fonctionnalités de Siri pourraient arriver avec iOS 26.5 ou iOS 27.

La version iOS 26.5 devrait être publiée en mai, après une phase de bêta prévue en avril.

Quant à iOS 27, elle sera présentée lors de la conférence développeurs WWDC en juin, avant une sortie pour tous les utilisateurs en septembre.

Des mises à jour correspondantes tvOS et du logiciel du HomePod devraient être publiées aux mêmes périodes.

Dans ce contexte, les nouvelles Apple TV et HomePod mini pourraient être annoncées entre avril et septembre de cette année.

Ce que l’on sait des futurs Apple TV et HomePod mini

Les rumeurs indiquent que la prochaine Apple TV pourrait être équipée de la puce A17 Pro, la plus ancienne puce compatible avec Apple Intelligence.

L’appareil devrait également intégrer la puce réseau N1 d’Apple, offrant le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et la prise en charge de Thread.

Du côté du HomePod mini, Apple pourrait utiliser une puce S9 issue de l’Apple Watch ou une version plus récente.

Il reste toutefois incertain que cette puce soit suffisamment puissante pour gérer la nouvelle version de Siri basée sur Apple Intelligence.

Parmi les autres améliorations évoquées figurent une meilleure qualité audio, une nouvelle puce Ultra Wideband, la puce réseau N1, ainsi qu’une nouvelle couleur rouge.

L’Apple TV actuelle a été lancée en octobre 2022, tandis que le HomePod mini remonte à octobre 2020. Les deux appareils attendent donc une mise à jour depuis plusieurs années.

Si la nouvelle version personnalisée de Siri arrive dans les prochains mois, les nouveaux Apple TV et HomePod mini devraient logiquement suivre peu de temps après.