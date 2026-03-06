Le MacBook Neo pourrait « transformer » le marché des ordinateurs portables

Le nouveau MacBook Neo d’Apple pourrait permettre à l’entreprise d’augmenter ses expéditions d’ordinateurs portables de près de 8 % cette année, alors même que le marché mondial des laptops traverse un net ralentissement, selon un nouveau rapport du cabinet d’analyse TrendForce.

Un marché des ordinateurs portables en recul

Selon les estimations de TrendForce, les expéditions mondiales d’ordinateurs portables devraient chuter de 9,2 % en 2026 par rapport à l’année précédente.

Le cabinet explique que la hausse du prix de la mémoire et des processeurs a poussé de nombreux fabricants de PC à réduire leurs gammes de produits et à gérer leurs stocks avec prudence.

Apple semble toutefois adopter une stratégie opposée.

Un MacBook à prix agressif

Présenté mercredi avec un prix de départ de 599 dollars aux US, le MacBook Neo vise le segment grand public entre 500 et 800 dollars.

Ce segment est généralement dominé par les ordinateurs Windows et les Chromebook, souvent destinés à l’éducation et aux usages bureautiques classiques.

Grâce à la remise éducation, le prix du MacBook Neo peut même descendre à 499 dollars, soit bien en dessous du seuil des 1000 dollars qui caractérisait la gamme MacBook depuis plusieurs années.

Apple pourrait gagner des parts de marché

TrendForce prévoit que les expéditions d’ordinateurs portables Apple augmenteront de 7,7 % en 2026, ce qui porterait la part de marché de macOS à 13,2 %.

Le MacBook Neo à lui seul pourrait représenter entre 4 et 5 millions d’unités expédiées, selon les estimations du cabinet.

Cependant, un facteur important pourrait influencer les ventes : la configuration limitée à 8 Go de RAM, d’autant plus qu’Apple ne propose aucune option d’extension de mémoire.

L’avantage stratégique des puces Apple

TrendForce attribue la capacité d’Apple à proposer un prix aussi compétitif à deux éléments clés : ses puces Apple silicon et sa stratégie de standardisation des configurations.

Les puces conçues en interne par Apple réduisent la dépendance de l’entreprise aux fournisseurs externes de processeurs.

Par ailleurs, le fait de proposer un nombre limité de configurations mémoire permettrait à Apple de négocier plus efficacement avec ses fournisseurs.

La situation est différente pour les fabricants de PC Windows, dont les gammes de produits sont souvent plus fragmentées, ce qui complique la gestion des coûts lorsque les composants deviennent plus chers.

Le MacBook Neo sera disponible à partir du mercredi 11 mars. Si ce modèle parvient à s’imposer sur le segment d’entrée de gamme, TrendForce estime qu’il pourrait modifier profondément la dynamique des prix sur le marché mondial des ordinateurs portables.