MacBook Neo : tout ce que vous perdez avec le Mac le moins cher d’Apple

Le nouveau MacBook Neo est l’ordinateur portable Mac le plus abordable jamais proposé par Apple. Avec un prix de départ fixé à 699 euros, il est proposé au même tarif que l’iPhone 17e. Pour les enseignants et les étudiants, le prix descend même à 599 euros.

Pour atteindre un tel niveau de prix, Apple a dû faire de nombreux compromis. Plusieurs fonctionnalités présentes sur les autres Mac, notamment le MacBook Air, ont été supprimées ou réduites.

Processeur et performances

Le MacBook Neo utilise une puce A18 Pro issue de l’iPhone, au lieu d’une puce de la série M utilisée sur les autres Mac.

Il s’agit d’une version légèrement réduite de la puce A18 Pro introduite dans les iPhone 16 Pro. Elle dispose d’un CPU à 6 cœurs et d’un GPU à 5 cœurs, alors que la version de l’iPhone 16 Pro possède un GPU à 6 cœurs.

Le MacBook Neo est également limité à 8 Go de RAM, sans aucune possibilité d’extension. Tous les autres Mac commencent désormais avec 16 Go de mémoire. Cette quantité reste toutefois suffisante pour exécuter Apple Intelligence, puisque 8 Go constituent le minimum requis.

La bande passante mémoire est aussi nettement plus faible. Elle atteint 60 Go/s, soit moins de la moitié de celle du MacBook Air.

Le stockage débute à 256 Go, avec une seule option de mise à niveau vers 512 Go. Contrairement aux autres Mac, aucune capacité supérieure n’est proposée.

Côté connectivité sans fil, le MacBook Neo propose le Wi-Fi 6E, mais pas le Wi-Fi 7, car Apple n’a pas intégré sa nouvelle puce réseau N1.

Batterie et recharge

Le MacBook Neo offre jusqu’à 16 heures d’autonomie en lecture vidéo, contre 18 heures pour le MacBook Air.

Sa batterie dispose d’une capacité de 36,5 Wh, alors que celle du MacBook Air atteint 53,8 Wh.

Le MacBook Neo est pourtant plus épais que le MacBook Air, ce qui aurait théoriquement permis d’intégrer une batterie plus grande. Apple a probablement fait ce choix pour réduire les coûts de fabrication.

Le MacBook Neo ne propose pas de recharge MagSafe et se limite à la recharge via USB-C.

Il est livré avec un adaptateur secteur de 20 W, et la recharge rapide n’est pas mentionnée.

Ports et connectivité

Le MacBook Neo dispose de deux ports USB-C, mais ils n’offrent pas les mêmes performances.

L’un est un USB-C 3 capable d’atteindre 10 Gb/s et compatible DisplayPort 1.4, tandis que l’autre est un USB-C 2 limité à 480 Mb/s.

Le MacBook Neo ne possède aucun port Thunderbolt, car cette technologie n’est pas prise en charge.

Il ne peut gérer qu’un seul écran externe en 4K à 60 Hz, sauf utilisation d’adaptateurs tiers.

En raison de ces limitations, le MacBook Neo n’est pas compatible avec le Studio Display.

Design et format

Le MacBook Neo possède un écran de 13 pouces, ce qui en fait le plus petit ordinateur portable Mac actuel. Le MacBook Air propose un écran légèrement plus grand de 13,6 pouces.

L’écran du Neo ne comporte pas d’encoche, mais il utilise des bordures épaisses inspirées de l’iPad, visibles en haut, en bas et sur les côtés.

Ces bordures servent notamment à loger la caméra FaceTime.

En termes de dimensions, le MacBook Neo est légèrement plus compact en longueur et en largeur, mais plus épais, avec 12,7 mm d’épaisseur, contre 11,3 mm pour le MacBook Air.

Écran

L’écran du MacBook Neo ne prend pas en charge True Tone, la technologie qui ajuste la température des couleurs selon l’éclairage ambiant.

Il ne prend pas non plus en charge la large gamme de couleurs P3 et se limite à l’espace colorimétrique sRGB.

Comme attendu pour un modèle d’entrée de gamme, l’écran est également limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz et ne prend pas en charge ProMotion.

Trackpad et clavier

Le clavier du MacBook Neo ne possède pas de rétroéclairage, ce qui peut compliquer son utilisation dans un environnement sombre.

Le modèle de base avec 256 Go de stockage ne propose pas Touch ID. Cette fonction est uniquement disponible sur la version 512 Go, facturée 100 euros de plus.

Le MacBook Neo n’utilise pas le trackpad Force Touch présent sur les autres Mac.

Apple a opté pour un trackpad Multi-Touch physique plus simple, avec un véritable bouton mécanique au lieu d’un système de retour haptique.

Il n’y a donc ni détection de pression, ni clic forcé, ni dessin sensible à la pression.

Caméra et audio

Le MacBook Neo utilise une caméra FaceTime HD 1080p, comme les anciens Mac.

Il ne dispose pas de la caméra 12 mégapixels avec Center Stage que l’on retrouve sur les modèles plus récents.

Les fonctions Center Stage et Desk View ne sont donc pas disponibles.

Contrairement aux autres MacBook, il n’y a pas de voyant lumineux dédié pour indiquer que la caméra est active. Apple affiche simplement un avertissement dans la barre de menu.

Le système audio comprend deux haut-parleurs, situés sur les côtés de l’appareil.

Le MacBook Air propose quatre haut-parleurs avec un son plus riche, même si les deux modèles prennent en charge l’audio spatial.

Le MacBook Neo possède deux microphones, mais il prend toujours en charge Voice Isolation et Wide Spectrum pour améliorer la qualité des appels.

Enfin, l’ordinateur dispose d’une prise casque 3,5 mm, mais sans prise en charge des casques à haute impédance.

Pourquoi le MacBook Neo reste intéressant

Malgré toutes ces concessions, le MacBook Neo reste très attractif pour son prix.

Proposer un Mac à 699 euros représente une offre particulièrement agressive dans la gamme Apple.

La puce A18 Pro reste largement suffisante pour les tâches du quotidien, notamment la navigation web, la rédaction de documents ou les travaux scolaires.

Le MacBook Neo n’est pas idéal pour le rendu 3D, le montage vidéo avancé ou l’exécution de modèles d’IA locaux, mais il peut gérer ces usages à un niveau basique.

Pour de nombreux utilisateurs, notamment les étudiants, il constitue un Mac parfaitement adapté à un usage léger, capable d’effectuer tout ce qu’un iPhone peut faire… et même davantage.

Le MacBook Neo est disponible en précommande dès maintenant, avec une sortie prévue le mercredi 11 mars.