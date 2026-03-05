L’iPad Pro de 2027 intégrerait bien un système de refroidissement à chambre à vapeur

Apple pourrait intégrer un système de refroidissement à chambre à vapeur dans l’iPad Pro dès l’année prochaine, selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman.

Un système inspiré de l’iPhone 17 Pro

Dans sa dernière newsletter Power On, Gurman explique qu’Apple travaille actuellement à adapter un système de refroidissement similaire à celui de l’iPhone 17 Pro pour l’iPad Pro, pourtant extrêmement fin.

Ce système pourrait faire ses débuts dans la prochaine génération d’iPad Pro, attendue au printemps 2027.

Apple a déjà revu le système thermique des modèles iPhone 17 Pro, en intégrant une chambre à vapeur. Cette technologie utilise une petite quantité d’eau déionisée pour absorber la chaleur produite par la puce A19 Pro et la redistribuer à travers le châssis en aluminium de l’appareil.

Selon Apple, ce design permet d’améliorer les performances soutenues jusqu’à 40 % lors des tâches exigeantes.

Une solution pour accompagner la puce M6

La prochaine génération d’iPad Pro devrait également être équipée de la future puce M6 d’Apple, fabriquée avec le processus de gravure 2 nanomètres de TSMC.

Dans ce contexte, l’intégration d’un système de refroidissement liquide pourrait limiter le phénomène de throttling, c’est-à-dire la réduction automatique des performances liée à la surchauffe.

Une telle solution serait particulièrement utile alors que l’iPad Pro devient de plus en plus puissant et capable de gérer des workflows professionnels intensifs.