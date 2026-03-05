iPhone 17e : pas de surprise au niveau de la RAM…

Apple ne communique jamais officiellement la quantité de RAM présente dans ses iPhone, mais MacRumors a pu confirmer cette information grâce à l’outil développeur Xcode d’Apple.

8 Go de RAM pour l’iPhone 17e

Comme l’iPhone 16e, l’iPhone 17e est équipé de 8 Go de RAM, selon les données repérées dans Xcode.

Cette capacité de mémoire était attendue, car 8 Go représentent la quantité minimale requise pour prendre en charge Apple Intelligence.

Une configuration proche de l’iPhone 17

Cela signifie que l’iPhone 17 et l’iPhone 17e disposent tous deux de la puce A19 accompagnée de 8 Go de RAM.

La principale différence concerne la partie graphique. L’iPhone 17e possède un GPU à 4 cœurs, tandis que l’iPhone 17 bénéficie d’un GPU à 5 cœurs, ce qui lui offre des performances graphiques légèrement supérieures.

Disponibilité

L’iPhone 17e est disponible en précommande dès maintenant et sera commercialisé à partir du mercredi 11 mars.