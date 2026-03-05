Apple explique le nom « MacBook Neo »

Jusqu’à une fuite de dernière minute révélant le nom MacBook Neo, beaucoup pensaient que le MacBook plus abordable d’Apple s’appellerait simplement « MacBook ».

Apple avait déjà utilisé ce nom entre 2006 et 2012, puis à nouveau de 2015 à 2019. Finalement, la marque a choisi l’appellation MacBook Neo, et elle en a expliqué la raison dans une interview récente.

Un nom choisi pour évoquer quelque chose de nouveau

Selon Apple, le nom MacBook Neo a été choisi pour refléter un produit moderne et accessible.

« Nous voulions quelque chose qui paraisse amusant, convivial et nouveau, et qui corresponde vraiment à l’esprit de ce produit », a expliqué Colleen Novielli, directrice du marketing produit Mac, lors d’un entretien avec TechRadar et le journaliste Lance Ulanoff.

Apple insiste d’ailleurs beaucoup sur la nouveauté de ce modèle.

« MacBook Neo est nouveau, excitant, original et il est là », a déclaré le responsable marketing d’Apple Greg Joswiak dans une publication sur les réseaux sociaux mercredi.

« Avec un magnifique design en aluminium, un écran Liquid Retina de 13 pouces, 16 heures d’autonomie et la puissance de l’Apple silicon, vous accomplirez vos tâches quotidiennes à toute vitesse. Ce sera le coup de foudre dès votre premier Mac ».

Un MacBook pensé pour les étudiants

De nombreuses images promotionnelles du MacBook Neo montrent de jeunes utilisateurs, ce qui suggère clairement qu’Apple vise le public étudiant avec ce nouveau modèle.

Ce positionnement est cohérent avec son prix très agressif.

Le MacBook Neo démarre à 599 dollars aux États-Unis, et même à 499 dollars pour les étudiants.

Un MacBook coloré et accessible

Le MacBook Neo est disponible en quatre couleurs : Blush, Citrus, Indigo et Silver.

Il est équipé d’une version de la puce A18 Pro issue de l’iPhone, d’un écran de 13 pouces, d’un stockage pouvant atteindre 512 Go et de 8 Go de RAM non évolutifs.

Avec ce nouveau modèle, dont la sortie est prévue le mercredi 11 mars, Apple pourrait bousculer fortement le marché des ordinateurs portables d’entrée de gamme.