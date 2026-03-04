Touch ID sur le MacBook Neo ? Il faudra payer 100 euros de plus

Apple a présenté aujourd’hui le MacBook Neo, un ordinateur portable à 699 euros équipé de la puce A18 Pro, offrant jusqu’à 16 heures d’autonomie et proposé dans plusieurs couleurs vives.

Le MacBook Neo est équipé du même Magic Keyboard que les autres MacBook, mais Touch ID n’est pas inclus dans le modèle de base.

Touch ID réservé au modèle plus cher

Le MacBook Neo à 699 euros comprend un clavier standard sans Touch ID et 256 Go de stockage.

Pour 100 euros supplémentaires, il est possible d’obtenir 512 Go de stockage ainsi qu’un bouton Touch ID intégré au clavier.

Apple ne propose aucune option permettant d’ajouter Touch ID au modèle 256 Go. La gamme MacBook Neo est volontairement simple, avec seulement deux configurations disponibles et aucune autre option de mise à niveau.

Une remise pour les étudiants et enseignants

Aux États-Unis, Apple propose également une réduction de 100 dollars pour l’éducation.

Les étudiants et enseignants peuvent ainsi acheter le MacBook Neo standard pour 499 dollars, ou la version avec Touch ID et 512 Go de stockage pour 599 dollars.

Couleurs et disponibilité

Le MacBook Neo est disponible en quatre coloris : Argent, Jaune agrume, Rose poudré et Indigo.

L’ordinateur est disponible en précommande dès aujourd’hui, avec une sortie prévue le 11 mars.