Studio Display XDR : Apple présente un tout nouvel écran professionnel

Apple a présenté hier un tout nouvel écran Studio Display XDR doté d’une dalle de 27 pouces, d’un rétroéclairage mini-LED, d’une résolution 5K, d’une luminosité maximale de 2 000 nits en HDR, d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et de la connectivité Thunderbolt 5.

Ce nouveau modèle remplace le Pro Display XDR, désormais abandonné par Apple. La gamme comprend désormais deux modèles Studio Display.

Les caractéristiques techniques du Studio Display XDR

Le Studio Display XDR se positionne comme le modèle le plus haut de gamme avec une fiche technique nettement améliorée.

Écran Retina XDR de 27 pouces avec résolution 5K

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz , avec Adaptive Sync pour ajuster dynamiquement la fréquence entre 47 Hz et 120 Hz pendant les jeux

, avec Adaptive Sync pour ajuster dynamiquement la fréquence entre 47 Hz et 120 Hz pendant les jeux Résolution de 5120 × 2880 pixels à 218 pixels par pouce

à 218 pixels par pouce Rétroéclairage mini-LED avec 2 304 zones de gradation

avec Luminosité jusqu’à 1 000 nits en SDR

Luminosité jusqu’à 2 000 nits en HDR

Large gamme de couleurs P3 + Adobe RGB avec un milliard de couleurs

avec un milliard de couleurs True Tone

Connectique Thunderbolt 5 et USB-C

À l’arrière du Studio Display XDR, Apple propose une connectique moderne avec Thunderbolt 5.

1 port Thunderbolt 5 amont (jusqu’à 140 W de recharge)

(jusqu’à 140 W de recharge) 1 port Thunderbolt 5 aval pour connecter des accessoires ou chaîner plusieurs écrans

pour connecter des accessoires ou chaîner plusieurs écrans 2 ports USB-C pour les accessoires

Le Thunderbolt 5 peut atteindre 120 Gb/s, ce qui permet de gérer des flux vidéo très exigeants et plusieurs périphériques.

Des améliorations aussi pour le Studio Display standard

En parallèle du Studio Display XDR, Apple a également mis à jour le Studio Display classique avec quelques nouveautés.

Le modèle standard gagne désormais deux ports Thunderbolt 5 (jusqu’à 120 Gb/s) :

un port amont permettant 96 W de recharge pass-through

un port aval pour connecter des accessoires ou chaîner d’autres écrans

La caméra 12 mégapixels Center Stage intégrée prend maintenant en charge Desk View, tandis que le système audio à six haut-parleurs offre des basses 30 % plus profondes selon Apple.

Les différences entre les deux modèles

Le Studio Display classique reste toutefois plus limité.

Seul le Studio Display XDR bénéficie des principales améliorations :

taux de rafraîchissement 120 Hz

rétroéclairage mini-LED

luminosité plus élevée

recharge pass-through de 140 W

Le Studio Display standard conserve un écran 60 Hz et une luminosité maximale de 600 nits.

Les deux modèles partagent cependant une dalle de 27 pouces avec une résolution 5K.

Prix et disponibilité

Les nouveaux Studio Display peuvent être précommandés à partir du mercredi 4 mars, pour une disponibilité le mercredi 11 mars.

Aux États-Unis, le Studio Display standard reste à partir de 1 599 dollars, tandis que le Studio Display XDR démarre à 3 299 dollars.