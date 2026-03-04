iOS 26.3.1 et macOS 26.3.1 arrivent bientôt

Apple a confirmé hier que iPadOS 26.3.1 et macOS 26.3.1 sont en préparation. Ces mises à jour devraient être publiées au cours de cette semaine ou de la semaine prochaine.

Des indices repérés sur la page technique des nouveaux écrans Apple

Les versions iPadOS 26.3.1 et macOS 26.3.1 sont mentionnées sur la page des caractéristiques techniques des nouveaux Studio Display et Studio Display XDR, dont la sortie est prévue le mercredi 11 mars.

Compatibilité limitée aux Mac Apple silicon

Selon Apple, les nouveaux Studio Display et Studio Display XDR sont compatibles uniquement avec les Mac équipés de puces Apple silicon.

Par ailleurs, le Studio Display XDR sera limité à 60 Hz lorsqu’il est utilisé avec un Mac doté d’une puce M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2 ou M3.

À noter que le Studio Display original était compatible avec certains Mac Intel.

Mac compatibles avec Studio Display

D’après Apple, le Studio Display est compatible avec les Mac suivants fonctionnant avec macOS Tahoe 26.3.1 ou version ultérieure :

MacBook Pro 16 pouces (2021 et plus récents)

MacBook Pro 14 pouces (2021 et plus récents)

MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020 et plus récents)

MacBook Air 15 pouces (2023 et plus récents)

MacBook Air 13 pouces (M1, 2020 et plus récents)

Mac Studio (2022 et plus récents)

Mac mini (2020 et plus récents)

Mac Pro (2023 et plus récents)

iMac 24 pouces (2021 et plus récents)

iPad compatibles avec Studio Display

Le Studio Display est également compatible avec les iPad suivants fonctionnant sous iPadOS 26.3.1 ou version ultérieure :

iPad Pro (M4 et M5)

iPad Pro 12,9 pouces (3e à 6e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re à 4e génération)

iPad Air (M2, M3 et M4)

iPad Air (5e génération)

Trois mises à jour logicielles attendues

MacRumors indique également avoir repéré des signes montrant qu’Apple prépare iOS 26.3.1.

Il devrait donc y avoir au moins trois mises à jour mineures prochainement : iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 et macOS 26.3.1.

Ces versions devraient principalement inclure des corrections de bugs et des correctifs de sécurité.

La semaine dernière, Apple a déjà publié visionOS 26.3.1, qui corrigeait un bug lié à l’application Apple TV.