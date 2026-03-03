MacBook Neo : Apple faite fuiter le nom de son futur ordinateur low cost

Apple semble avoir révélé par erreur le nom de son futur MacBook plus abordable, dont l’annonce est attendue ce mercredi.

Un document réglementaire mentionnant un “MacBook Neo” (modèle A3404) est apparu sur le site d’Apple. Aucune image ni fiche technique détaillée n’y est encore associée.

Le nom repéré dans un document réglementaire

Le fichier PDF en question ne contenait pas directement le nom “MacBook Neo”, mais celui-ci est brièvement apparu dans un lien du site réglementaire d’Apple dédié à la conformité européenne.

Cette apparition furtive laisse penser qu’Apple aurait publié le nom avant l’annonce officielle.

MacBook Neo : plus accessible, avec puce iPhone

Le MacBook plus abordable serait équipé d’une puce issue de l’iPhone, comme l’A18 Pro ou l’A19 Pro, plutôt que d’une puce de la série M.

Il intégrerait également un écran de 12,9 pouces, et pourrait être proposé dans des coloris plus ludiques, comme le jaune, le vert, le bleu ou le rose. Le nom “MacBook Neo” s’inscrirait dans cette logique plus jeune et dynamique.

Ce modèle viendrait se positionner sous le MacBook Air dans la gamme Mac.

Le prix de départ reste inconnu, mais les estimations évoquent une fourchette comprise entre 599 et 799 dollars.

Une prise en main attendue lors de l’Apple Experience

Les médias devraient pouvoir découvrir le “MacBook Neo” lors des événements “Apple Experience” organisés à New York, Londres et Shanghai ce mercredi à 9h (heure de l’Est).

Il n’y aura pas de keynote diffusée en direct. L’annonce devrait se faire via un communiqué publié sur le site Apple Newsroom.