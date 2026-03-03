Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max dévoilés : nouvelle architecture Fusion

Apple a présenté de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces intégrant les puces M5 Pro et M5 Max, toutes deux construites sur une nouvelle architecture Fusion qui assemble deux dies 3 nm de troisième génération en une seule puce via un packaging avancé.

Une architecture Fusion inédite pour Apple silicon

C’est une première pour Apple silicon. Jusqu’ici, les puces utilisaient une conception à die unique.

Avec l’architecture Fusion, les deux dies reliés regroupent le CPU, le GPU, le Media Engine, le Neural Engine, le contrôleur de mémoire unifiée et la prise en charge de Thunderbolt 5 au sein d’un seul ensemble.

CPU 18 cœurs et nouveaux “super cores”

Les deux puces disposent désormais d’un CPU à 18 cœurs, contre 14 et 16 cœurs sur les M4 Pro et M4 Max.

Le CPU comprend six “super cores” (nouvelle appellation d’Apple pour ses cœurs les plus performants) et douze cœurs axés sur l’efficacité.

Apple annonce des performances multithread jusqu’à 30 % plus rapides que la génération M4, et jusqu’à 2,5 fois plus rapides que les M1 Pro et M1 Max.

GPU boosté et IA quatre fois plus rapide

La M5 Pro propose jusqu’à 20 cœurs GPU, tandis que la M5 Max monte à 40 cœurs.

Chaque cœur GPU intègre désormais un Neural Accelerator, ce qui permettrait d’atteindre plus de 4 fois la puissance de calcul IA par rapport aux M4 Pro et M4 Max.

Apple annonce jusqu’à 50 % de performances graphiques en plus, avec un gain pouvant atteindre 35 % sur les charges ray tracing.

Mémoire unifiée et stockage encore plus rapides

La M5 Pro prend en charge jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée (contre 48 Go auparavant), avec une bande passante atteignant 307 Go/s.

La M5 Max conserve son maximum de 128 Go, mais la bande passante grimpe à 614 Go/s.

Le stockage progresse également, avec des vitesses de lecture/écriture annoncées jusqu’à deux fois plus rapides que la génération M4, pouvant atteindre 14,5 Go/s.

Autre évolution notable, la capacité de base augmente : les modèles M5 Pro démarrent désormais à 1 To, tandis que les modèles M5 Max commencent à 2 To.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thunderbolt 5 optimisé

Les nouveaux MacBook Pro intègrent la puce réseau N1, apportant le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, en remplacement du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 des modèles M4.

Thunderbolt 5 est conservé, mais chaque port dispose désormais de son contrôleur dédié, permettant aux trois ports de fonctionner simultanément à pleine bande passante.

Côté écrans externes, la M5 Pro prend en charge jusqu’à deux moniteurs haute résolution, tandis que la M5 Max peut en gérer jusqu’à quatre.

Media Engine amélioré et sécurité renforcée

Le Media Engine évolue avec la prise en charge matérielle du décodage AV1, en plus des formats H.264, HEVC et ProRes.

Apple ajoute également Memory Integrity Enforcement, une fonction de sécurité mémoire active en permanence, que l’entreprise présente comme une première dans l’industrie.

Le Neural Engine 16 cœurs bénéficie d’une connexion mémoire plus rapide, ce qui accélérerait les tâches Apple Intelligence exécutées en local.

Autonomie et recharge rapide

Apple annonce jusqu’à 24 heures d’autonomie sur le modèle 16 pouces.

La recharge rapide permettrait d’atteindre 50 % en 30 minutes avec un adaptateur USB-C de 96 W ou plus.

John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle chez Apple, a déclaré : « Le MacBook Pro avec M5 Pro et M5 Max redéfinit ce qui est possible sur un ordinateur portable professionnel, désormais jusqu’à 4 fois plus rapide que la génération précédente. Avec des Neural Accelerators dans le GPU, le nouveau MacBook Pro permet aux professionnels d’exécuter des modèles de langage avancés en local et de débloquer des capacités qu’aucun autre ordinateur portable ne propose, tout en conservant une autonomie exceptionnelle. »

Prix et disponibilité

Aux États-Unis, le MacBook Pro 14 pouces avec M5 Pro démarre à 2 199 dollars, tandis que le 16 pouces commence à 2 699 dollars.

Le modèle 14 pouces avec M5 Max débute à 3 599 dollars, et le 16 pouces à 3 899 dollars. Le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme avec puce M5 est proposé à partir de 1 699 dollars.

Tous les modèles sont disponibles en Noir sidéral et Argent. Les précommandes ouvrent le 4 mars, avec une disponibilité prévue le 11 mars.