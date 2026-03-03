iPhone 17e : les petits détails que vous avez peut-être manqués

Apple a dévoilé l’iPhone 17e avec plusieurs améliorations majeures par rapport à l’iPhone 16e, notamment la puce A19, MagSafe, et le Ceramic Shield 2 pour un écran plus résistant aux rayures.

L’appareil intègre également le modem C1X pour une 5G plus rapide, un stockage de base doublé à 256 Go, ainsi qu’un nouveau coloris Rose doux, aux côtés du Blanc et du Noir.

Au-delà de ces nouveautés mises en avant, quatre détails plus discrets méritent l’attention.

Une version légèrement bridée de la puce A19

Si l’iPhone 17 embarque une puce A19 avec un GPU à 5 cœurs, l’iPhone 17e utilise une version avec GPU à 4 cœurs.

Cela se traduira par des performances graphiques légèrement inférieures en jeu, mais la majorité des utilisateurs ne devrait pas constater de différence notable au quotidien.

Il ne s’agit pas d’un recul, puisque la puce A18 de l’iPhone 16e disposait déjà d’un GPU à 4 cœurs.

L’eSIM uniquement dans davantage de pays

L’iPhone 16e était uniquement eSIM aux États-Unis.

L’iPhone 17e va plus loin : il ne dispose plus de tiroir SIM physique aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Japon, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, ainsi que dans les autres pays et territoires associés au modèle A3575 sur la page cellulaire d’Apple.

Apple étend donc progressivement sa stratégie eSIM-only à davantage de marchés.

Une capacité de batterie inchangée

Selon une étiquette produit visible sur le site européen d’Apple, l’iPhone 17e conserve une batterie de 4 005 mAh, identique à celle de l’iPhone 16e.

Les chiffres officiels d’autonomie communiqués par Apple sont également les mêmes entre les deux modèles.

Des portraits nouvelle génération plus intelligents

Grâce à la prise en charge des portraits nouvelle génération, Apple explique que « l’iPhone 17e reconnaît les personnes, les chiens et les chats, et enregistre automatiquement les informations de profondeur, permettant de transformer les photos en superbes portraits avec flou d’arrière-plan après la prise de vue et d’ajuster le point de mise au point dans l’app Photos ».

Cette amélioration rend le mode portrait plus flexible, même après la capture.

La quantité exacte de RAM de l’iPhone 17e reste à confirmer, mais tout indique qu’il s’agirait de 8 Go, comme sur l’iPhone 16e et l’iPhone 17 standard.

En France, l’iPhone 17e débute à 719 euros, comme son prédécesseur. Les précommandes ouvrent ce mercredi 4 mars sur Apple.com, avec une disponibilité prévue le mercredi 11 mars.