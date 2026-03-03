Fuite du MacBook Neo : des documents Apple détaillent certaines caractéristiques

Des documents Apple divulgués par erreur, qui ont révélé le nom “Neo” du futur MacBook à petit prix, mentionnent également plusieurs fonctionnalités attendues sur ce modèle.

Deux ports USB-C et le retour de MagSafe

Le MacBook Neo intégrerait deux ports USB-C, ainsi qu’un port MagSafe dédié à la recharge.

Les Mac récents d’Apple utilisent un câble MagSafe magnétique, et dans le cas du Neo, celui-ci devrait être assorti à la couleur du châssis.

Les rumeurs évoquent en effet des coloris plus fun comme le rose, le bleu et le jaune.

Wi-Fi 7, mais sans puce N1

Le MacBook Neo prendrait en charge le Wi-Fi 7, la dernière norme en date.

En revanche, il ne semblerait pas embarquer la puce réseau N1 d’Apple. À la place, il adopterait une puce MediaTek pour la connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

Écran 12,9 pouces et puce de série A attendus

Les documents ne précisent ni la taille de l’écran ni la puce utilisée.

Cependant, les rumeurs indiquent un écran de 12,9 pouces et une puce de série A, comme l’A18 Pro ou l’A19 Pro, plutôt qu’une puce de la gamme M.

Apple devrait présenter officiellement ce nouveau MacBook à petit prix le 4 mars à 9h (heure de l’Est).