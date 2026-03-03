AirPods Pro : un modèle plus haut de gamme avec Apple Intelligence attendu cette année

Moins de six mois après le lancement des AirPods Pro 3, des rumeurs indiquent qu’Apple préparerait déjà une nouvelle version plus haut de gamme pour cette année.

Il ne s’agirait pas d’AirPods Pro 4, mais plutôt d’une déclinaison premium des AirPods Pro 3, à l’image des AirPods 4 proposés en deux versions, avec ou sans réduction active du bruit.

Des caméras infrarouges pour “voir” l’environnement

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo et plusieurs sources spécialisées dans les rumeurs Apple, les nouveaux AirPods Pro intégreraient de minuscules caméras infrarouges capables de “voir” l’environnement.

Kuo affirme que ces caméras permettraient des contrôles gestuels dans l’air, ainsi qu’une expérience audio améliorée en interaction avec le Vision Pro.

Une intégration avec Apple Intelligence

Un leaker occasionnel connu sous le nom de “Kosutami” a également affirmé que ces caméras infrarouges permettraient aux AirPods Pro d’être connectés à Apple Intelligence.

Plus précisément, la fonctionnalité Visual Intelligence serait au cœur de ces AirPods Pro équipés de caméras, ainsi que d’autres appareils portables IA développés par Apple.

Si ces informations se confirment, Apple proposerait deux versions distinctes :

AirPods Pro 3 : 249 dollars

AirPods Pro 3 avec caméras : probablement entre 299 et 349 dollars ou plus

Apple n’a jamais commercialisé plusieurs versions des AirPods Pro simultanément, mais ce scénario reste crédible au vu du précédent des AirPods 4.

Rappel des générations d’AirPods Pro

Voici les modèles d’AirPods Pro sortis jusqu’à présent :

AirPods Pro : 28 octobre 2019

AirPods Pro (boîtier de charge MagSafe) : 18 octobre 2021

AirPods Pro 2 : 7 septembre 2022

AirPods Pro 2 (boîtier USB-C) : 12 septembre 2023

AirPods Pro 3 : 9 septembre 2025

La date d’annonce des nouveaux AirPods Pro reste inconnue, mais un lancement en septembre ou octobre paraît le plus probable au regard des habitudes d’Apple.