Nouvel iPad Air M4 dévoilé : 12 Go de RAM, Wi-Fi 7 et plus

Apple a officiellement présenté un nouvel iPad Air doté de plusieurs améliorations majeures, dont la puce M4, 12 Go de RAM, la nouvelle puce réseau N1 compatible Wi-Fi 7, ainsi que le modem cellulaire C1X conçu par Apple.

Puce M4 et 12 Go de RAM pour un gain de performances

La principale évolution concerne l’intégration de la puce M4, qui offre des performances supérieures par rapport à la génération précédente équipée de la M3.

Apple augmente également la mémoire vive à 12 Go de RAM, contre 8 Go auparavant. Cette évolution devrait bénéficier aux usages multitâches, aux applications créatives et aux fonctionnalités liées à Apple Intelligence.

Wi-Fi 7 et modem C1X maison

Le nouvel iPad Air adopte la puce sans fil N1, développée en interne par Apple, avec prise en charge du Wi-Fi 7.

Par rapport au Wi-Fi 6E de la génération précédente, le Wi-Fi 7 promet des débits plus élevés et une latence réduite sur les réseaux compatibles.

Les modèles cellulaires intègrent désormais le modem C1X, la version améliorée du premier modem conçu par Apple, pour une connectivité plus rapide et plus efficace.

Un design inchangé, mais toujours deux tailles

Visuellement, le nouvel iPad Air est identique au modèle précédent.

Il conserve les formats 11 pouces et 13 pouces, ainsi que les mêmes coloris : Bleu, Violet, Lumière stellaire et Gris sidéral.

Prix et disponibilité

Le nouvel iPad Air sera disponible en précommande à partir du mercredi 4 mars sur Apple.com et via l’application Apple Store.

La commercialisation débutera le mercredi 11 mars. En France, le tarif reste inchangé : 669 euros pour le modèle 11 pouces et 869 euros pour la version 13 pouces.