Le MacBook Air OLED toujours prévu pour 2028

Apple prévoirait de mettre à jour le MacBook Air avec un écran OLED en 2028, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans sa dernière newsletter « Power On », Gurman explique que la transition du MacBook Air du LCD vers l’OLED interviendrait avec la mise à jour 2028 du produit, dans le cadre d’une migration plus large vers l’OLED pour les iPad et MacBook haut de gamme.

Une transition OLED progressive sur toute la gamme

Toujours selon Bloomberg, cette évolution concernerait progressivement l’iPad mini, le MacBook Pro, l’iPad Air, puis le MacBook Air, probablement dans cet ordre.

Apple utilise déjà l’OLED sur l’iPad Pro. En revanche, il n’y aurait aucun projet d’intégrer l’OLED à l’iPad d’entrée de gamme.

Le MacBook Pro devrait adopter un écran OLED lors de sa prochaine refonte majeure, potentiellement dès cette année. D’après Gurman et l’analyste Ming-Chi Kuo, il intégrerait également un écran tactile, marquant un tournant important pour la gamme.

Le MacBook Air M5 arrive d’abord… en LCD

À court terme, Apple devrait actualiser le MacBook Air avec la puce M5, mais ce modèle conservera un écran LCD.

Si Apple maintient son cycle annuel de mises à jour, le premier MacBook Air OLED pourrait être équipé de puces M7.

Gurman avait déjà indiqué qu’Apple avait entamé les premiers travaux sur un MacBook Air OLED, ce qui confirme que le projet est bien en préparation.

Les avantages attendus de l’OLED

Le passage du LCD à l’OLED offrirait plusieurs bénéfices majeurs au MacBook Air.

On peut s’attendre à une luminosité plus élevée, des noirs plus profonds et un contraste supérieur, ainsi qu’à une meilleure efficacité énergétique, susceptible d’améliorer l’autonomie.

Ce changement marquerait une étape importante dans l’évolution de la gamme MacBook Air, en la rapprochant encore davantage des standards premium déjà adoptés sur l’iPad Pro.