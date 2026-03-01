Apple a lancé l’iPhone 16e il y a un an

Il y a un an, Apple lançait l’iPhone 16e, un nouveau modèle d’entrée de gamme qui apportait la prise en charge d’Apple Intelligence et un design plus moderne à l’iPhone le plus abordable de la marque.

Apple a annoncé l’iPhone 16e le 19 février 2025 via un communiqué de presse, en le présentant comme un nouveau membre de la gamme iPhone 16 plutôt que comme une évolution de la marque iPhone SE, historiquement associée aux modèles les moins chers.

Les précommandes ont ouvert peu après l’annonce, et l’appareil est arrivé en boutique la semaine suivante.

Un design inspiré de l’iPhone 13

L’iPhone 16e reprend dans les grandes lignes le design de l’iPhone 13, mais avec un seul capteur photo arrière, un dos en verre dépoli et un port USB-C.

Il embarque un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, compatible HDR, True Tone et large gamme de couleurs. Contrairement aux autres modèles iPhone 16, il conserve une encoche pour le système TrueDepth au lieu de la Dynamic Island.

Apple a proposé l’iPhone 16e uniquement en noir et blanc.

Puce A18 et Apple Intelligence

L’iPhone 16e est équipé de la puce A18, dotée d’un CPU à six cœurs, d’un GPU à quatre cœurs et d’un Neural Engine à 16 cœurs.

Apple avait particulièrement insisté sur le fait que l’A18 permettait à l’iPhone 16e de prendre en charge Apple Intelligence, marquant une avancée importante pour un modèle d’entrée de gamme.

Photo 48 mégapixels et premier modem Apple

Côté photo, l’iPhone 16e intègre un capteur Fusion 48 mégapixels, permettant un zoom 2x qualifié par Apple de qualité optique grâce au recadrage du capteur.

La caméra frontale TrueDepth de 12 mégapixels prend en charge Face ID pour l’authentification.

L’iPhone 16e a également marqué un tournant stratégique : il s’agissait du premier appareil équipé d’un modem conçu par Apple, la puce C1.

L’autonomie faisait aussi partie des arguments clés au lancement, avec jusqu’à 26 heures de lecture vidéo annoncées par Apple.

En revanche, le modèle se distingue par l’absence de MagSafe, un point souvent relevé face aux autres iPhone de la gamme.

Bientôt l’iPhone 17e

Apple devrait présenter son successeur, l’iPhone 17e, dès la semaine prochaine à l’occasion de son événement spécial “Apple Experience” à New York, Londres et Shanghai.

Selon les rumeurs, l’iPhone 17e embarquerait la puce A19, le modem C1X, la connectivité MagSafe et la puce sans fil N1, tout en conservant un prix de départ de 599 dollars.