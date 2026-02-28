« Big week » d’Apple : iPhone 17e, MacBook pas cher, nouveaux iPad et plus à venir

Dès lundi, Apple devrait enchaîner ses premières annonces produits majeures de 2026. Tim Cook a teasé « une grande semaine en perspective » avec le hashtag Apple Launch, et Apple a aussi prévu des rendez-vous presse à New York, Shanghai et Londres le mercredi 4 mars.

Au programme attendu : l’iPhone 17e, un tout nouveau MacBook plus abordable, et de petites mises à jour côté Mac et iPad.

MacBook low cost : un nouveau “MacBook” pour rivaliser avec les Chromebook

Les rumeurs décrivent un portable qui ressemble beaucoup au MacBook Air, avec un châssis en aluminium, plusieurs coloris, et un écran de 12,9 pouces ou 13 pouces selon les sources.

L’idée d’un design très fin et léger circule, notamment parce que l’appareil utiliserait une puce A plus sobre en énergie (et donc moins exigeante en dissipation thermique). Certains y voient un clin d’œil au MacBook 12 pouces d’Apple (à l’époque équipé d’une puce Core M basse consommation).

Mais un MacBook plus fin qu’un MacBook Air pourrait aussi brouiller la gamme. Apple pourrait plutôt chercher un compromis plus “école” : un châssis potentiellement un peu plus épais, une puce très efficace, et une excellente autonomie, à l’image de la stratégie de l’iPad d’entrée de gamme (technologies plus anciennes, mais coût maîtrisé).

Côté concessions, ce MacBook abordable serait notamment attendu avec une luminosité maximale d’écran plus faible, pas de True Tone, pas de clavier rétroéclairé, des SSD plus lents, et pas de puce N1.

Des coloris plus fun, façon iPad

Selon Bloomberg, Apple aurait testé du jaune clair, du vert clair, du bleu, du rose, de l’argent, et du gris foncé. Tous ne seraient pas retenus, mais on pourrait en voir au moins quatre.

L’analyste Ming-Chi Kuo s’attend plutôt à un quatuor jaune, argent, bleu et rose, dans la lignée des couleurs proposées sur l’iPad.

Puce A18 Pro : un MacBook qui mise sur l’efficacité

La rumeur la plus constante concerne la puce : Apple utiliserait une puce de gamme iPhone, et non une puce Apple Silicon “M”. Le candidat le plus cité est l’A18 Pro, apparue avec l’iPhone 16 Pro.

Concrètement, un MacBook à l’A18 Pro serait largement assez puissant pour la navigation web, la bureautique, le streaming, et même un peu de retouche photo ou de montage léger. En revanche, il ne viserait pas les usages lourds (jeux très exigeants, montage 4K intensif, rendu 3D).

Apple développerait ce modèle avec les étudiants en ligne de mire, pour proposer une alternative maison aux Chromebook souvent utilisés dans l’éducation.

RAM, stockage, ports : des choix très “budget”

La question de la mémoire vive est clé. L’iPhone 16 Pro embarque 8 Go (le minimum pour Apple Intelligence), tandis que les Mac démarrent désormais à 16 Go. On peut donc s’attendre à au moins 8 Go, avec une possibilité (moins sûre) d’un passage à 16 Go pour coller aux standards Mac.

Côté stockage, l’hypothèse d’une entrée à 128 Go revient, même si 256 Go serait plus cohérent avec le MacBook Air.

Enfin, l’A18 Pro ne gérant pas Thunderbolt, ce MacBook serait limité à de l’USB-C (débits inférieurs), ce qui pourrait se traduire par une prise en charge d’un seul écran externe.

Prix : l’équation entre iPad et MacBook Air

Le MacBook Air démarre à 999 dollars, et ce nouveau MacBook est attendu “bien en dessous”. Pour ne pas cannibaliser trop frontalement la gamme iPad, une fenêtre entre 599 et 799 dollars paraît crédible : assez proche des Chromebook premium, tout en restant en dessous du MacBook Air.

iPhone 17e : des améliorations utiles, sans révolution

L’iPhone 16e (sorti en février 2025) doit logiquement être renouvelé. L’iPhone 17e garderait l’ADN du modèle, avec un écran de 6,1 pouces, un seul capteur photo arrière, et des coloris noir et blanc.

L’écran resterait probablement à 60 Hz (sans ProMotion), ce qui ferait de l’iPhone 17e le seul nouvel iPhone à rester sans 120 Hz. Pas d’écran toujours allumé non plus, faute de dalle OLED compatible à très faible luminosité minimale.

Côté design, un doute persiste : certaines rumeurs évoquent l’arrivée de la Dynamic Island, d’autres un maintien de l’encoche.

La puce attendue est l’A19, comme sur l’iPhone 17, avec des gains modestes. Apple pourrait aussi utiliser une version légèrement bridée, comme cela s’est déjà vu sur des modèles plus accessibles.

Parmi les ajouts les plus importants, MagSafe serait enfin de la partie, ce qui débloquerait tout l’écosystème d’accessoires et une recharge sans fil plus rapide.

Enfin, l’iPhone 17e adopterait le modem C1X (vu sur l’iPhone Air), plus rapide et plus efficient. Pour la puce réseau N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread), c’est encore flou : certains indices suggèrent une absence pour réduire les coûts, mais d’autres rumeurs parlent d’une intégration malgré tout.

iPad Air : une mise à jour surtout portée par la puce M4

L’iPad Air aurait droit à une mise à jour “tranquille”, principalement via le passage à la puce M4.

Pas de changement de design attendu : toujours 11 pouces et 13 pouces, USB-C, Touch ID sur le bouton supérieur, mêmes caméras, et compatibilité avec Magic Keyboard et Apple Pencil Pro.

L’écran resterait en LED (pas d’OLED), et sans ProMotion. En revanche, la M4 apporterait plus de performances et potentiellement de meilleurs gains d’efficacité, tout en conservant la compatibilité Apple Intelligence.

On évoque aussi une possible amélioration de la charge, et l’arrivée de la puce N1. Les modèles cellulaires pourraient intégrer le modem C1X, avec une meilleure efficience énergétique.

iPad d’entrée de gamme : Apple Intelligence en ligne de mire

La mise à jour de l’iPad “pas cher” serait plus significative, car elle pourrait enfin activer Apple Intelligence sur ce segment.

Le design ne bougerait pas : écran 11 pouces bord à bord, Touch ID sur le bouton latéral, bordures épaisses, et une dalle LCD sans ProMotion, sans large gamut P3 et sans lamination.

Le cœur du changement viendrait d’une puce A18 ou A19, et surtout d’un passage à 8 Go de RAM (nécessaire pour Apple Intelligence). Là encore, la puce N1 est possible, mais pas garantie si Apple décide de la réserver aux produits plus premium.

Côté Mac : MacBook Pro M5 Pro/M5 Max et MacBook Air M5 en approche

Apple a déjà renouvelé le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme avec la puce M5, mais les modèles plus musclés devraient suivre avec M5 Pro et M5 Max, sans changement de design.

Même logique pour le MacBook Air : une mise à jour vers M5, sans refonte de châssis attendue (Apple conserve généralement ce design plusieurs années).

Un point important à garder en tête : si vous visez un MacBook Pro haut de gamme, 2026 pourrait être une année à deux temps, avec une grosse évolution attendue plus tard (OLED, tactile, et macOS davantage optimisé pour le toucher).

Et le reste : Apple TV, HomePod mini, maison connectée

D’autres produits sont souvent cités (HomePod mini, Apple TV, hub domotique), mais leur calendrier semble plus incertain, notamment parce qu’ils pourraient dépendre de la nouvelle version de Siri, dont la disponibilité reste fluctuante.

Si cette “grande semaine” se confirme, elle devrait surtout mettre en avant des produits grand public et accessibles, avec un MacBook coloré et plus abordable en tête d’affiche, aux côtés de l’iPhone 17e et de quelques mises à jour iPad/Mac.