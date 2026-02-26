macOS 27 : toutes les rumeurs connues à ce jour

macOS 27 est encore attendu dans plusieurs mois, mais plusieurs rumeurs commencent déjà à dessiner les contours de cette future mise à jour majeure du système d’exploitation des Mac.

La première version bêta de macOS 27 devrait être proposée aux développeurs lors de la WWDC 2026 en juin, avant une bêta publique en juillet. Après plusieurs mois de tests, la version finale devrait être déployée à l’ensemble des utilisateurs disposant d’un Mac compatible en septembre.

macOS 26 porte le nom de macOS Tahoe, mais le nom officiel de macOS 27 n’a pas encore fuité.

Une nouvelle génération de Siri sur Mac

macOS 27 devrait intégrer une version entièrement repensée de Siri, avec un véritable mode chatbot capable de tenir des conversations complètes et continues.

Siri deviendrait ainsi plus proche de ChatGPT d’OpenAI ou de Gemini de Google.

En raison des retards accumulés, macOS 27 pourrait également intégrer au moins une partie des fonctionnalités personnalisées de Siri présentées par Apple lors de la WWDC 2024.

Apple avait notamment montré un utilisateur demandant à Siri des informations sur le vol de sa mère et sa réservation au restaurant, en se basant sur des données extraites des applications Mail et Messages. Cette démonstration avait été réalisée sur iPhone, mais la fonctionnalité devrait aussi être déployée sur iPad et Mac.

De nouvelles fonctions Apple Intelligence

Le mois dernier, Apple et Google ont annoncé que Google Gemini contribuerait à alimenter certaines futures fonctionnalités Apple Intelligence.

Cette collaboration ne se limiterait pas à la nouvelle version personnalisée de Siri, mais les fonctionnalités précises concernées restent inconnues pour le moment.

Une interface tactile optimisée pour le Mac

Selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman, Apple préparerait une version de macOS optimisée pour le tactile, en vue du MacBook Pro avec écran tactile attendu.

Le rapport explique que lorsqu’un utilisateur touche un bouton ou un élément de contrôle à l’écran, un menu contextuel apparaîtrait immédiatement autour de son doigt avec les commandes pertinentes.

De la même manière, si un élément de la barre de menus en haut de l’écran est touché, les contrôles s’agrandiraient automatiquement afin de faciliter la sélection au doigt.

Le MacBook Pro tactile serait prévu pour la fin 2026, ce qui laisse penser que ces optimisations arriveront avec macOS 27. Il est toutefois possible que ces nouveautés restent cachées jusqu’à la sortie du modèle concerné.

Un accent mis sur la stabilité et les performances

macOS 27 serait comparable à Mac OS X Snow Leopard sorti en 2009, dans le sens où Apple mettrait fortement l’accent sur la qualité et les performances internes.

L’objectif serait d’améliorer la stabilité générale du système, corriger de nombreux bugs et optimiser les performances sous-jacentes.

Des ajustements supplémentaires du design Liquid Glass pourraient également être au programme.

Fin du support pour les Mac Intel

L’année dernière, Apple a annoncé que macOS Tahoe serait la dernière version majeure compatible avec les Mac équipés de processeurs Intel.

Cela signifie que macOS 27 sera exclusivement compatible avec les Mac dotés de puces Apple silicon (M1 et plus récents).

Apple devrait néanmoins continuer à proposer des mises à jour de sécurité pour certains Mac Intel pendant encore plusieurs années.