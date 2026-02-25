Les iPhone 18 Pro & Pro Max dotés d’une Dynamic Island plus petite ?

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient proposer une Dynamic Island plus compacte, selon Bloomberg.

Au cours de l’année écoulée, les rumeurs ont été contradictoires concernant l’avenir de la Dynamic Island sur les iPhone 18 Pro. Certains évoquaient le maintien de la Dynamic Island, tandis que d’autres parlaient d’une caméra en poinçon accompagnée d’un Face ID sous l’écran, sans Dynamic Island. Les informations les plus récentes indiquent toutefois que la Dynamic Island ne disparaîtra pas pour le moment.

En plus de Bloomberg, plusieurs leakers influents sur Weibo et d’autres réseaux sociaux affirment qu’Apple réduira la taille de la Dynamic Island sans la supprimer totalement.

Des rumeurs récurrentes depuis plusieurs générations

L’an dernier déjà, des rumeurs annonçaient une Dynamic Island plus petite sur l’iPhone 17 Pro, mais celle-ci était finalement restée identique.

Depuis fin 2025 et début 2026, les spéculations autour de la Dynamic Island se sont intensifiées. Lorsque de multiples sources indépendantes convergent sur la même évolution à l’approche du lancement d’un nouvel iPhone, ces informations se révèlent généralement fiables.

Les rumeurs évoquant un Face ID sous l’écran sans Dynamic Island circulaient surtout au début de l’année 2025. Apple a peut-être envisagé cette solution pour la gamme iPhone 18 Pro avant de la reporter, ou il pourrait s’agir d’interprétations prématurées. Il est également possible qu’il y ait eu une confusion concernant les composants réellement déplacés sous l’écran.

Comment Apple réduirait la taille de la Dynamic Island

Pour diminuer la taille de la Dynamic Island, Apple prévoirait d’intégrer le projecteur de points du Face ID sous l’écran.

Des rumeurs évoquent également une nouvelle technologie de miniaturisation de la caméra frontale, permettant de réduire son encombrement.

La caméra avant, le projecteur de points du Face ID et la caméra infrarouge resteraient intégrés dans la Dynamic Island et ne seraient pas placés sous l’écran.

Vers un iPhone sans aucune découpe

Apple viserait à terme la conception d’un iPhone entièrement en verre, sans encoche ni découpe visible.

Un tel modèle pourrait voir le jour pour l’iPhone anniversaire des 20 ans attendu en 2027. En revanche, les iPhone 18 Pro prévus à l’automne 2026 ne devraient pas encore franchir cette étape.