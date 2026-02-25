iPhone Fold : les mesures du pli révélées alors que la production débute

Apple aurait transmis des commandes aux lignes de production pour son futur iPhone pliable, confirmant de fait un lancement prévu cette année, selon un leaker chinois.

D’après le compte Weibo Fixed Focus Digital, les lignes d’assemblage auraient récemment reçu les ordres de production d’Apple, ce qui aurait permis de découvrir les mesures précises du pli de l’écran interne de 7,8 pouces.

Un pli particulièrement discret

La profondeur du pli serait inférieure à 0,15 mm.La profondeur correspond à l’empreinte visible et tactile au niveau de la zone de pliage. Plus la valeur est faible, plus le pli est discret à l’œil et au toucher. L’angle du pli serait quant à lui inférieur à 2,5 degrés.

Cet angle mesure la netteté de la ligne de pli lorsque l’écran est déplié. Un angle plus faible indique une transition plus lisse et plus plate, plutôt qu’une arête marquée ou une vallée visible.

Les fabricants concurrents ne publient généralement pas ce type de mesures, ce qui rend toute comparaison difficile. Toutefois, l’iPhone pliable d’Apple devrait utiliser une nouvelle génération de dalle développée par Samsung, jamais intégrée auparavant à un produit pliable.

Cette technologie a été décrite comme étant “pratiquement sans pli” voire “sans aucun pli”.

L’an dernier, le site chinois UDN affirmait déjà qu’Apple avait résolu “le problème du pli” qui affecte la majorité des smartphones pliables actuels, et que l’iPhone pliable serait le premier modèle du marché à ne présenter aucun pli visible.

Un format livre avec écran de 7,8 pouces

Les rapports indiquent que l’iPhone pliable d’Apple proposera un écran principal de 7,8 pouces une fois déplié, accompagné d’un écran externe de 5,5 pouces.

L’appareil adopterait un design de type livre, similaire au Galaxy Z Fold de Samsung, et non un format clapet.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le premier iPhone pliable intégrerait deux caméras arrière, une caméra frontale externe, une caméra selfie sur l’écran interne et Touch ID intégré au bouton d’alimentation.

L’épaisseur serait d’environ 4,5 mm une fois déplié, et comprise entre 9 mm et 9,5 mm une fois refermé.

Apple devrait présenter ce modèle en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro, marquant le plus grand changement de format depuis le lancement de l’iPhone original en 2007.