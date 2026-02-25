iPad Air M4 : quelle date de sortie, quelles nouveautés ?

Apple prévoit d’organiser une “Experience” le 4 mars pour certains membres de la presse, et plusieurs mises à jour produits sont attendues dans les jours précédant l’événement. L’iPad Air fait partie des appareils susceptibles d’être renouvelés, et voici ce que l’on peut anticiper.

Design et écran

Aucun changement de design n’est évoqué pour l’iPad Air.

Il devrait conserver ses deux formats de 11 pouces et 13 pouces.

L’iPad Air reste plus épais et plus lourd que l’iPad Pro et utilise un écran LED classique au lieu de la technologie OLED. Une transition vers l’OLED est envisagée à long terme, mais pour l’instant, cette technologie demeure réservée à l’iPad Pro.

L’iPad Air ne prend toujours pas en charge ProMotion, et aucun indice ne laisse penser qu’Apple compte ajouter cette fonctionnalité.

Il continuera d’intégrer un port USB-C, un bouton supérieur avec Touch ID ainsi que les mêmes caméras avant et arrière.

Un nouveau coloris reste possible, sans certitude dans le cadre d’une mise à jour mineure. Aucun nouvel accessoire n’est mentionné, et l’appareil devrait rester compatible avec le Magic Keyboard et l’Apple Pencil Pro.

Puce M4

Apple met traditionnellement à jour l’iPad Air avec une puce M de génération précédente par rapport à l’iPad Pro.

Puisque l’iPad Pro a été actualisé en octobre 2025 avec la puce M5, l’iPad Air devrait désormais adopter la puce M4.

La M3 actuelle et la M4 sont toutes deux gravées en 3 nanomètres, mais la M4 bénéficie d’un procédé optimisé apportant des gains de performances et d’efficacité énergétique.

La M4 peut embarquer jusqu’à 10 cœurs CPU au lieu de 8, avec un Neural Engine plus rapide et une bande passante mémoire accrue. Le GPU gagne également en efficacité, ce qui pourrait se traduire par une meilleure autonomie.

Le CPU de la M4 serait jusqu’à 30 % plus rapide que celui de la M3, tandis que le GPU offrirait jusqu’à 21 % de performances supplémentaires.

L’iPad Air est déjà compatible avec Apple Intelligence, et la nouvelle génération devrait continuer à l’être. Les modèles actuels disposent de 8 Go de RAM, le minimum requis pour Apple Intelligence, et aucune information ne confirme une augmentation de mémoire vive.

Recharge plus rapide

L’iPad Pro a bénéficié d’une recharge plus rapide avec l’arrivée de la puce M5.

Cette amélioration pourrait être étendue à l’iPad Air avec cette mise à jour.

Puce réseau N1

L’iPad Air devrait adopter la puce réseau N1 introduite sur les iPhone 17.

La N1 est une puce Wi-Fi et Bluetooth conçue par Apple, offrant de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique que les puces tierces utilisées auparavant.

Elle prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.

L’iPad Air actuel propose le Wi-Fi 6E. La prochaine génération pourrait donc bénéficier de débits plus élevés sur les réseaux compatibles Wi-Fi 7.

Modem Apple C1X

Apple a intégré le modem C1X dans l’iPad Pro M5, et les versions cellulaires de l’iPad Air devraient utiliser le même modem.

Le C1X est une version améliorée du C1, le premier modem conçu en interne par Apple.

Ses performances seraient comparables à celles des modems Qualcomm, mais la connectivité 5G reste limitée au sub-6 GHz, sans prise en charge du mmWave. Cela ne constitue pas une réelle limitation sur iPad, puisque la génération actuelle ne prend déjà pas en charge le mmWave.

Les modems Apple sont également plus économes en énergie et mieux intégrés aux autres composants de l’iPad.

Prix et date de sortie

Aucune hausse de prix n’est évoquée.

Le modèle 11 pouces devrait continuer à démarrer à 599 dollars, tandis que la version 13 pouces resterait proposée à partir de 799 dollars.

L’iPad Air M4 pourrait être lancé dès la semaine prochaine, en amont de la Special Experience prévue le 4 mars.