Mac mini : Apple annonce le début de l’assemblage aux US cette année

Apple a annoncé que Foxconn commencera à assembler certains Mac mini dans une usine située à Houston, au Texas, plus tard cette année.

Dans une interview accordée à The Wall Street Journal, le directeur des opérations d’Apple, Sabih Khan, a expliqué que l’assemblage de certains Mac mini aux États-Unis s’inscrit dans l’engagement déjà annoncé par l’entreprise d’investir 600 milliards de dollars aux États-Unis d’ici août 2029.

Les Mac mini assemblés sur le sol américain seront principalement destinés au marché américain, tandis que la production pour les commandes internationales continuera d’être assurée en Asie, selon Sabih Khan.

Un produit de niche dans la gamme Mac

Comme le souligne The Wall Street Journal, le Mac mini reste un produit de niche pour Apple. Selon le cabinet Consumer Intelligence Research Partners, cet ordinateur de bureau ne représentait qu’environ 5 % des ventes mondiales de Mac l’an dernier.

En 2024, le Mac mini a bénéficié de sa première refonte majeure depuis 2010, accompagnée de l’intégration des puces M4 et M4 Pro.

Aux États-Unis, le Mac mini est commercialisé à partir de 599 dollars, mais les utilisateurs doivent fournir leur propre écran, clavier et trackpad ou souris.

Une stratégie industrielle renforcée aux États-Unis

Apple avait déjà commencé à assembler son dernier Mac Pro au Texas en 2019, durant le premier mandat du président Donald Trump. Le projet d’assembler une partie des Mac mini aux États-Unis intervient cette fois durant son second mandat.

The Wall Street Journal a également détaillé les efforts d’Apple pour renforcer sa production de puces sur le territoire américain.

Apple prévoit d’acheter plus de 100 millions de puces auprès de l’usine TSMC située en Arizona cette année, selon David Tom, responsable mondial des achats du groupe.