iPhone 17e : qu’attendre de sa sortie en mars 2026 ?

Il ne reste qu’un peu plus d’une semaine avant la “Special Experience” d’Apple prévue le 4 mars, et tout porte à croire que l’iPhone 17e sera annoncé durant la semaine de l’événement. L’iPhone 17e constituera la première mise à jour de l’iPhone 16e, le modèle abordable dévoilé par Apple en février 2025.

Un design proche de l’iPhone 16e

L’iPhone 17e devrait fortement ressembler à l’iPhone 16e.

Il conserverait un écran de 6,1 pouces, un unique capteur photo arrière et des coloris noir et blanc.

Un écran toujours limité à 60 Hz

L’iPhone 17e devrait reprendre la même dalle que l’iPhone 16e, avec un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz.

Apple a introduit le 120 Hz ProMotion sur l’iPhone 17 standard en 2025, mais cette technologie ne serait pas prévue sur la version plus abordable.

L’iPhone 17e resterait ainsi le seul nouvel iPhone de la gamme à ne pas proposer le 120 Hz, ce qui signifie un défilement moins fluide et des animations moins dynamiques.

Comme son prédécesseur, il ne devrait pas intégrer l’écran toujours activé. Cette fonctionnalité nécessite une dalle OLED capable de descendre à 1 nit de luminosité minimale, une technologie réservée aux modèles plus coûteux. Le HDR et la luminosité maximale resteraient également en retrait par rapport aux modèles Pro.

Dynamic Island ou encoche

L’iPhone 16e utilise encore l’encoche traditionnelle, abandonnée sur les modèles plus récents.

Certaines rumeurs évoquent l’arrivée de la Dynamic Island sur l’iPhone 17e, ce qui lui offrirait un design plus moderne.

La Dynamic Island est une découpe en forme de pilule intégrée à l’écran, qui abrite le système TrueDepth et la caméra frontale. Elle occupe moins d’espace que l’encoche et s’intègre mieux à l’interface.

Toutefois, d’autres sources indiquent que l’iPhone 17e pourrait conserver l’encoche. Le passage à la Dynamic Island n’est donc pas garanti.

Puce A19 et performances

L’iPhone 17e devrait embarquer la puce A19, identique à celle de l’iPhone 17.

Gravée en 3 nanomètres (processus N3P amélioré), elle offrirait un gain de performances de 5 à 10 % par rapport à la puce A18.

Apple pourrait toutefois utiliser une version légèrement sous-cadencée de la puce afin de différencier les performances.

Comme pour l’iPhone 16e, qui disposait d’un GPU à 4 cœurs au lieu de 5 sur l’iPhone 16, l’iPhone 17e pourrait bénéficier d’une version allégée du GPU.

La puce A19 intégrerait également un moteur d’affichage amélioré, un processeur de signal d’image optimisé et un Neural Engine plus performant pour l’intelligence artificielle locale. Chaque cœur GPU comprendrait un accélérateur neuronal dédié.

L’iPhone 17e devrait conserver 8 Go de RAM, alors que les autres modèles de la gamme proposent 12 Go.

Le retour attendu de MagSafe

L’iPhone 16e ne dispose pas d’anneau magnétique pour la recharge MagSafe.

L’iPhone 17e devrait corriger cette absence et devenir compatible avec l’écosystème MagSafe utilisé depuis l’iPhone 12.

Sans MagSafe, l’iPhone 16e est limité à une recharge sans fil de 7,5 W. Avec MagSafe, la puissance pourrait atteindre au moins 15 W, voire davantage selon les standards actuels.

Il s’agirait d’une amélioration majeure pour la compatibilité avec les accessoires et la recharge rapide sans fil.

Appareil photo

L’iPhone 17e devrait conserver un unique capteur grand-angle de 48 mégapixels à l’arrière, sans amélioration notable.

Aucun bouton Camera Control n’est attendu sur ce modèle.

Alors que les iPhone 17 ont adopté une caméra frontale Center Stage de 18 mégapixels, l’iPhone 17e conserverait le capteur frontal de 12 mégapixels déjà présent sur l’iPhone 16e.

Nouveau modem C1X

L’iPhone 17e devrait adopter le modem C1X d’Apple, introduit pour la première fois sur l’iPhone Air.

Le C1X serait jusqu’à deux fois plus rapide que le modem C1 utilisé sur l’iPhone 16e, tout en étant plus économe en énergie.

Apple affirme également qu’il est nettement plus efficient que les modems Qualcomm.

Puce réseau N1

Apple pourrait intégrer la puce réseau N1 pour le Wi-Fi et le Bluetooth, apportant des gains de performances, une meilleure efficacité énergétique et la compatibilité Thread.

Certains éléments de code laissaient penser que la puce ne serait pas incluse afin de contenir les coûts, mais des rumeurs plus récentes suggèrent qu’Apple pourrait finalement l’intégrer.

Prix et date de sortie

L’iPhone 16e est proposé à partir de 599 dollars aux États-Unis, et aucun changement tarifaire n’est attendu pour l’iPhone 17e.

Apple organise une “Special Experience” le 4 mars, et la sortie de l’iPhone 17e est attendu durant cette même semaine.