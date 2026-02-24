Apple : record de ventes d’iPhone en Europe en 2025

Apple a expédié 36,9 millions d’iPhone en Europe en 2025, soit une croissance annuelle de 6 %, ce qui lui a permis d’atteindre une part de marché record de 27 % sur le marché européen des smartphones, selon une nouvelle étude du cabinet d’analyses Omdia.

Ces résultats interviennent alors même que le marché européen des smartphones a reculé de 1 % pour s’établir à 134,2 millions d’unités. D’après Omdia, ce ralentissement s’explique par une demande plus faible ainsi que par de nouvelles réglementations liées à l’éco-conception et à l’obligation d’adopter le port USB-C.

Les modèles iPhone 16 et 17 en moteur de croissance

La performance d’Apple a été portée par l’iPhone 16, les versions Pro Max de l’iPhone 16 et de l’iPhone 17, ainsi que par l’iPhone 16e plus abordable.

Ce dernier modèle aurait joué un rôle clé en captant une partie de la demande qui s’est détournée des anciens iPhone dépourvus d’USB-C, progressivement retirés du marché en raison des nouvelles règles européennes.

Samsung reste leader, Xiaomi complète le podium

Samsung conserve la première place en Europe avec 46,6 millions d’unités expédiées.

Xiaomi arrive en troisième position avec 21,8 millions d’unités, soit 16 % de part de marché.

De son côté, HONOR intègre pour la première fois le top 5 européen.

La performance record d’Apple en Europe a contribué à ses solides résultats mondiaux en 2025, année durant laquelle la marque est devenue le premier vendeur mondial de smartphones en volume annuel d’expéditions.