iOS 26.3.1 pour iPhone arrive bientôt, à l’approche de l’Apple Experience

Les ingénieurs logiciels d’Apple testent actuellement iOS 26.3.1, selon les logs de visiteurs du site MacRumors, qui se sont révélés par le passé être un indicateur fiable des prochaines versions d’iOS.

iOS 26.3.1 devrait être une mise à jour mineure axée sur la correction de bugs et/ou de failles de sécurité, avec un déploiement probable dans les deux prochaines semaines.

Le mois dernier, Apple a publié iOS 26.2.1, qui apportait des correctifs ainsi que la prise en charge de l’AirTag de deuxième génération. De la même manière, il est possible qu’iOS 26.3.1 intègre la compatibilité avec certains nouveaux produits qu’Apple devrait annoncer durant la première semaine de mars, comme l’iPhone 17e, même si cela reste pour l’instant de la spéculation.

Une mise à jour stratégique avant les annonces produits

Apple prévoirait une série d’annonces produits étalée sur trois jours, du lundi 2 mars au mercredi 4 mars.

Des journalistes et créateurs de contenu sélectionnés devraient pouvoir prendre en main les nouveautés lors d’une “Apple Experience” organisée à New York, Londres et Shanghai le mercredi 4 mars à 9 heures (heure de l’Est).

À ce stade, il n’est pas confirmé que d’autres mises à jour logicielles accompagneront iOS 26.3.1, notamment du côté de macOS 26.3.1.

En attendant iOS 26.4

iOS 26.3.1 servira de mise à jour intermédiaire entre iOS 26.3, publiée plus tôt ce mois-ci, et iOS 26.4, attendue fin mars ou début avril.

Même si elle ne comprendra pas la version personnalisée de Siri, iOS 26.4 s’annonce comme une mise à jour plus importante, avec de nombreuses nouveautés prévues pour Apple Music, Apple Podcasts, CarPlay et d’autres services.