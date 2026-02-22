Meta relance son projet de montre connectée pour concurrencer l’Apple Watch

Meta s’apprêterait à lancer sa première montre connectée dès cette année, avec des fonctionnalités de suivi de santé et l’intégration de Meta AI, selon The Information.

Cette smartwatch viendrait concurrencer directement l’Apple Watch ainsi que d’autres marques du marché. Elle serait issue d’un projet relancé après avoir été annulé en 2022, dans le cadre des réductions budgétaires touchant la division matérielle Reality Labs de Meta.

Un projet abandonné puis relancé

Le projet initial prévoyait le lancement de trois modèles de montres équipées de caméras. Il semble toutefois que ces versions ne fassent plus partie des plans actuels.

La nouvelle montre porterait en interne le nom de code “Malibu 2”.

Elle pourrait être lancée en même temps que la version mise à jour des lunettes connectées Ray-Ban de Meta, lesquelles pourraient intégrer la reconnaissance faciale.

Ces deux produits devraient arriver avant les lunettes à réalité mixte développées par l’entreprise.

Des lunettes à réalité mixte repoussées à 2027

Les lunettes MR, connues en interne sous le nom de code “Phoenix”, auraient été repoussées à 2027.

Les dirigeants de Meta craindraient qu’un lancement trop rapproché de plusieurs nouveaux appareils ne perturbe les consommateurs, d’où ce report stratégique.

L’an dernier, la maison mère de Facebook a lancé les lunettes Ray-Ban Display AR, qui auraient rencontré un tel succès que Meta a dû retarder leur déploiement international.

Ces lunettes utilisent un bracelet neuronal pour leur interface gestuelle. La nouvelle montre connectée pourrait potentiellement reprendre ce rôle de contrôle gestuel, remplaçant ainsi le bracelet dédié.

Apple prépare aussi sa riposte

De son côté, Bloomberg rapporte qu’Apple développe des lunettes connectées concurrentes, un AI Pin ainsi que des AirPods dotés de caméras.

Tous ces produits seraient connectés à l’iPhone et fonctionneraient avec la nouvelle version plus intelligente de Siri en préparation.

Apple viserait un lancement de ses lunettes en 2027, et l’AI Pin pourrait également voir le jour la même année si le développement se poursuit. Les nouveaux AirPods équipés de caméras pourraient quant à eux arriver dès cette année.