Apple teste ces couleurs pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone pliable

La nouvelle couleur spéciale qu’Apple envisagerait pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max cette année serait le rouge, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Plus précisément, Apple testerait une finition rouge profond pour ces deux modèles.

Un rouge inédit pour les modèles Pro

Si cette rumeur se confirme, ce serait la première fois que les versions Pro et Pro Max seraient proposées en rouge.

Les iPhone 18 Pro seraient également les premiers iPhone rouges depuis les iPhone 14 et iPhone 14 Plus en version (PRODUCT)RED.

Il ne s’agirait toutefois pas d’un rouge vif, mais plutôt d’une teinte proche du bordeaux.

Des rumeurs précédentes évoquaient aussi des finitions violette et marron pour les iPhone 18 Pro. Cependant, Mark Gurman estime que ces options seraient en réalité de simples variantes de la même idée rouge, étant donné que les tons sont assez similaires. Autrement dit, ces deux coloris ne devraient pas être commercialisés.

Des couleurs plus classiques pour l’iPhone pliable

Concernant l’iPhone pliable, Apple prévoirait de s’éloigner des couleurs audacieuses.

Selon Mark Gurman, la marque privilégierait des finitions plus traditionnelles comme gris sidéral/noir et argent/blanc.

Apple devrait présenter l’iPhone 18 Pro ainsi que son iPhone pliable en septembre.