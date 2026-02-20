OpenAI : le 1er appareil de Jony Ive sera une enceinte intelligente avec caméra, en 2027

OpenAI développe plusieurs appareils matériels intégrant l’intelligence artificielle en partenariat avec l’ancien designer d’Apple Jony Ive. Selon The Information, le premier produit commercialisé pourrait être une enceinte intelligente, attendue début 2027.

En parallèle, l’entreprise travaillerait aussi sur une lampe connectée et envisagerait des lunettes IA.

Une enceinte intelligente avec caméra et reconnaissance faciale

L’enceinte développée par OpenAI intégrerait une caméra et serait capable d’apprendre des informations sur son utilisateur ainsi que sur son environnement.

Elle inclurait une fonctionnalité de reconnaissance faciale similaire à Face ID. Les utilisateurs pourraient également effectuer des achats via l’appareil.

L’intégration de l’intelligence artificielle serait centrale : les utilisateurs pourraient poser des questions, formuler des demandes et interagir naturellement avec l’assistant.

Lors d’une présentation interne, des employés d’OpenAI auraient été informés que l’enceinte observerait les habitudes des utilisateurs afin de proposer des actions adaptées, comme suggérer de se coucher plus tôt avant une réunion importante le lendemain matin.

Un concurrent potentiel du futur hub domestique d’Apple

Apple travaille de son côté sur un hub domestique intelligent prévu pour cette année. Ce produit inclurait une caméra et des haut-parleurs pour les appels vidéo et le contrôle des objets connectés, avec une intégration poussée de la nouvelle version de Siri.

OpenAI envisagerait un prix compris entre 200 et 300 dollars pour son enceinte, avec un lancement prévu au plus tôt en février 2027.

La lampe connectée et les lunettes IA ne seraient pas attendues avant 2028 ou plus tard. À l’exception de l’enceinte, le développement matériel d’OpenAI reste encore à un stade précoce, et certains projets pourraient être annulés.

Jony Ive et Sam Altman promettent un produit révolutionnaire

Jony Ive collabore avec OpenAI depuis le rachat de sa société de design LoveFrom en mai 2025.

Ive et le PDG d’OpenAI Sam Altman ont déjà partagé quelques détails sur leurs travaux. Un prototype fonctionnel aurait existé dès novembre 2025.

À l’époque, ils décrivaient l’appareil comme paisible et comme un participant actif qui ne serait pas envahissant. Ils ont également affirmé qu’il s’agirait d’un produit capable de procurer de la joie aux utilisateurs.

Lors d’une réunion interne, Ive et Altman auraient précisé qu’ils ne souhaitaient pas créer un appareil doté d’un écran. Le produit, probablement l’enceinte mentionnée par The Information, aurait été décrit comme compact, capable de tenir dans une poche et conscient du contexte environnant de l’utilisateur.

Sam Altman aurait déclaré aux employés qu’il s’agissait de la technologie la plus impressionnante que le monde ait jamais vue.

Des tensions internes autour du développement

Malgré les ambitions affichées, des tensions existeraient en interne chez OpenAI.

LoveFrom reste une entité distincte d’OpenAI, mais fournit les concepts de design matériel. La concrétisation des produits dépend des équipes d’ingénierie matérielle et logicielle d’OpenAI.

Certains employés se plaindraient du secret entourant les travaux de LoveFrom et de la lenteur des révisions de design.

L’ancienne designer d’Apple Evans Hankey dirige le design industriel, tandis que Jony Ive aurait le dernier mot sur la majorité des décisions esthétiques.

D’autres anciens cadres d’Apple participent au projet, notamment Tang Tan et Scott Cannon. Adam Cue, fils d’Eddy Cue, travaillerait quant à lui sur le logiciel chez OpenAI.