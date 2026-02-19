L’iPhone 17 Pro Max devient curieusement le smartphone le plus échangé en « reprise »

De nouvelles données sur les programmes de reprises indiquent que l’iPhone 17 Pro Max d’Apple est rapidement devenu le smartphone le plus échangé sur le marché du trade-in.

Selon un nouveau rapport de SellCell, le dernier iPhone haut de gamme d’Apple s’est hissé en tête du marché indépendant de la reprise, représentant 11,5 % de tous les appareils figurant dans le top 20 des modèles les plus repris, seulement quelques mois après son lancement.

L’analyse repose sur les données internes de reprise de SellCell ainsi que sur les tendances de prix du marché secondaire collectées auprès de 40 acheteurs indépendants d’iPhone.

Une progression fulgurante en seulement 12 semaines

La part de l’iPhone 17 Pro Max dans le classement des 20 modèles les plus repris est passée d’environ 5,1 % fin novembre à 11,5 % début février. Sa présence a donc plus que doublé en près de 12 semaines.

Autre point marquant : 86 % des appareils repris sont classés en état “comme neuf” ou “bon état”, ce qui suggère que de nombreux propriétaires revendent leur appareil peu de temps après l’achat.

À titre de comparaison, l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max représentent chacun environ 7,3 % des reprises. L’iPhone 16 Pro Max et l’iPhone 13 atteignent chacun 7,2 %.

Les 20 modèles les plus repris concentrent à eux seuls environ 47 % de l’ensemble des transactions de reprise.

Un phénomène inhabituel pour un modèle aussi récent

Habituellement, les classements de reprise sont dominés par des appareils plus anciens, bénéficiant d’une large base installée et d’un cycle de renouvellement naturel.

Le fait que l’iPhone 17 Pro Max, lancé récemment, soit déjà le modèle le plus repris est donc particulièrement notable. Cela témoigne d’un comportement inhabituel sur le marché secondaire.

Une décote plus faible que la génération précédente

Depuis son lancement, l’iPhone 17 Pro Max a perdu environ 25,4 % de sa valeur sur une période de 145 jours pour les modèles en état “comme neuf”.

Sur la même durée, l’iPhone 16 Pro Max avait perdu environ 32,5 % de sa valeur.

Cela représente plus de 7 % de décote en moins pour la nouvelle génération, soit jusqu’à 95 dollars de valeur conservée supplémentaire par rapport au modèle précédent sur la même période.

Actuellement, le prix moyen de revente d’un iPhone 17 Pro Max en état “comme neuf” s’élève à environ 967,50 dollars.

Un indicateur des conditions économiques

SellCell attribue ces reprises précoces principalement à la solidité des prix de revente.

Les smartphones haut de gamme peuvent agir comme des actifs à court terme : leurs propriétaires peuvent les revendre rapidement pour récupérer des liquidités en cas de besoin.

La montée rapide de l’iPhone 17 Pro Max au sommet des reprises pourrait ainsi refléter des conditions économiques plus larges, au-delà du simple cycle technologique.