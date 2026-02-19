iPhone Air : le modem C1X d’Apple fait façe à sa première panne

Une panne matérielle signalée affectant le nouveau modem 5G interne C1X d’Apple sur l’iPhone Air a fait surface en ligne, marquant le premier incident réel connu impliquant la technologie de bande de base conçue par Apple.

L’iPhone Air est le premier modèle d’iPhone à intégrer le modem 5G C1X développé en interne par Apple, remplaçant le modem Qualcomm X75 utilisé sur toute la gamme iPhone 16.

Cette transition vers des modems conçus par Apple fait suite à plusieurs années de développement, après le rachat par Apple de l’activité modems pour smartphones d’Intel en 2019. Depuis, la firme a constitué ses propres équipes d’ingénierie et enrichi son portefeuille de propriété intellectuelle, avec pour objectif de réduire sa dépendance à Qualcomm et d’améliorer l’efficacité énergétique et l’intégration matérielle.

Une perte totale de réseau signalée par un utilisateur

Le problème a été documenté pour la première fois dans un fil d’assistance sur Reddit, repéré par Wccftech. L’utilisateur “itstheskylion” explique s’être réveillé en constatant que son appareil avait complètement perdu la réception cellulaire.

Selon son témoignage, l’iPhone n’affichait plus aucune barre de signal et les diagnostics indiquaient un problème matériel au niveau cellulaire.

L’appareil aurait été conservé dans une coque depuis son achat et ne présenterait aucun signe de dommage physique.

L’utilisateur précise avoir tenté plusieurs manipulations : redémarrage de l’appareil, réinitialisation logicielle et réinitialisation des réglages réseau. Aucune de ces actions n’a permis de rétablir la connexion.

Il indique également utiliser une configuration double SIM avec deux opérateurs différents, sans succès sur les deux lignes. Cela laisse penser que le problème ne serait pas lié à une panne opérateur ou à une perturbation réseau spécifique.

Un cas isolé à ce stade

Les défaillances matérielles liées au modem (bande de base) restent rares sur les smartphones modernes, en raison des nombreux processus de tests et de validation en usine.

Toutefois, la production à grande échelle implique inévitablement un faible pourcentage d’unités défectueuses. Apple a historiquement remplacé et récupéré les appareils présentant des comportements inhabituels afin de les analyser en interne, en particulier lorsqu’il s’agit de nouvelles technologies.

À ce stade, rien n’indique que le problème soit généralisé ou révélateur d’un défaut de fiabilité plus large.

Un enjeu stratégique pour les prochains iPhone

Alors qu’Apple prépare la prochaine génération d’iPhone, les données de fiabilité issues des premiers déploiements des modems C1 et C1X seront probablement suivies de près en interne dans le cadre du développement continu de ses puces réseau.

Le modem C1X est attendu sur l’iPhone 17e le mois prochain, tandis que l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliable devraient intégrer le modem C2 de nouvelle génération conçu par Apple.