iOS 26.4 apporte la prise en charge de ChatGPT, Claude et Gemini dans CarPlay

Avec iOS 26.4, les utilisateurs de CarPlay pourront désormais utiliser des chatbots tiers directement dans leur véhicule. Des services d’IA comme Claude, Gemini et ChatGPT deviennent accessibles via le système CarPlay pour la première fois.

Apple précise dans son CarPlay Developer Guide (PDF) que les applications conversationnelles basées sur la voix sont désormais un type d’app pris en charge à partir d’iOS 26.4. Le système introduit un nouvel écran de contrôle vocal permettant aux applications d’afficher un retour visuel pendant les conversations vocales.

Une nouvelle interface dédiée aux applications vocales

Les applications d’IA compatibles CarPlay devront intégrer la prise en charge de ce nouvel écran de contrôle vocal lorsque le service conversationnel est actif.

Apple met également en place une autorisation spécifique dédiée aux applications conversationnelles vocales. Les éditeurs de chatbots devront donc mettre à jour leurs applications pour activer la compatibilité CarPlay.

CarPlay prend en charge les applications tierces depuis longtemps, mais Apple limite strictement les catégories autorisées afin de réduire les distractions au volant. Jusqu’à présent, des entreprises comme Anthropic, OpenAI et Google ne pouvaient pas proposer d’applications CarPlay, ce qui contraignait les utilisateurs à utiliser uniquement Siri dans leur véhicule.

Une utilisation mains libres, mais encadrée

Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs de CarPlay pourront interagir avec des applications comme ChatGPT entièrement en mains libres pour poser des questions.

En revanche, ces applications ne pourront pas contrôler les fonctions du véhicule ni celles de l’iPhone. Il ne sera pas non plus possible d’activer un chatbot tiers via un mot-clé vocal. Les utilisateurs devront ouvrir manuellement l’application pour accéder au service.

Une fois l’application lancée, le nouvel écran vocal personnalisable proposera une expérience optimisée pour l’usage en voiture.

iOS 26.4 est actuellement en version bêta et devrait être déployé au printemps.