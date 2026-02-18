Seedance 2.0 (vidéos IA) : Disney et Paramount mettent en demeure ByteDance

Disney et Paramount Skydance ont adressé des mises en demeure à ByteDance, accusant son générateur vidéo par IA Seedance 2.0 de violations massives de propriété intellectuelle. Les studios reprochent à l’outil de permettre la création de vidéos reproduisant illégalement des univers et personnages issus de franchises protégées, parfois avec des mises en scène impliquant des célébrités comme Tom Cruise ou Brad Pitt.

La Motion Picture Association avait déjà condamné la plateforme, appelant à l’arrêt immédiat des activités litigieuses. Les syndicats et organisations de défense des artistes, dont SAG-AFTRA, ont également dénoncé ces pratiques.

« Souvent impossibles à distinguer »

Disney affirme que Seedance 2.0 facilite la production de contenus exploitant ses licences majeures, notamment Marvel, Star Wars et Pixar. Le groupe exige la suppression des contenus incriminés et la mise en place de garde-fous techniques empêchant toute nouvelle génération d’œuvres dérivées.

De son côté, Paramount accuse Seedance de reproduire des propriétés comme South Park, Star Trek ou encore Bob l’éponge, jugeant les créations « souvent impossibles à distinguer » des œuvres originales. Les deux studios réclament des mesures immédiates pour stopper ces violations, alors que Seedance 2.0 vient à peine d’être lancé.