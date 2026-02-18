PS6 : Sony envisagerait un lancement en 2028 ou 2029

Selon Bloomberg, Sony envisagerait de repousser le lancement de la PlayStation 6 à 2028 ou 2029. Ce possible décalage serait une conséquence directe des pénuries mondiales de RAM, alimentées par l’expansion rapide des infrastructures d’intelligence artificielle. Un tel report marquerait un changement stratégique majeur pour le constructeur, alors que la PlayStation 5 est sortie en 2020 et que le renouvellement générationnel suit habituellement un calendrier maîtrisé.

La tension sur la mémoire vive s’explique par les investissements massifs d’acteurs comme Amazon, Microsoft, Google et Meta dans des centres de données dédiés à l’IA. Ces infrastructures requièrent d’importantes quantités de RAM, provoquant une flambée des prix et des difficultés d’approvisionnement qui touchent désormais l’électronique grand public, notamment les consoles.

Toute l’industrie impactée

L’impact se fait sentir dans toute l’industrie. Valve a déjà repoussé sa Steam Machine pour des raisons similaires, tandis que Microsoft envisagerait d’augmenter à nouveau le prix des Xbox Series X/S.

De son côté, Nintendo réfléchit à relever le tarif de la Switch 2, malgré un démarrage solide. Initialement confiant, le groupe japonais reconnaît désormais que la pression persistante sur la mémoire pourrait l’obliger à ajuster ses prix. Les trois grands constructeurs se retrouvent ainsi confrontés à une concurrence indirecte avec les géants du cloud, qui redessine les équilibres industriels.